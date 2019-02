Miguel Flaño: "Es bueno que el campo esté lleno"

El nuevo capitán del Córdoba, Miguel Flaño, compareció ayer ante los medios de comunicación y lanzó un mensaje positivo respecto al presente y al futuro en blanco y verde. «Tenemos potencial y capacidad y nuestra afición nos empujará porque así lo he sentido, y solo llevo dos días aquí», aseguró el navarro.

«El objetivo es muy exigente, de mucha dedicación y difícil, pero las opciones están ahí, la salvación es posible completamente y lo más importante es que, desde dentro, creamos en nuestras posibilidades y en que lo vamos a conseguir», aseveró un Flaño que también sentía que El Arcántel registrará una buena entrada mañana: «Siempre es muy buena noticia que el campo esté lo más lleno posible, y que todos los que vengan sepan la dificultad que tiene, y lo enfoquemos todo con ilusión y con ganas de que pasen las cosas y de que podamos sacar el partido adelante.

Además, el nuevo capitán blanquiverde habló de la concentración en Montecastillo y de cómo ha influido en el grupo. «Después del partido en Tenerife sería ventajista. Obviando un poco el resultado, me pareció una concentración muy aprovechable, y creo que lo fue. La situación, tras muchas incorporaciones y con no sé si dudas, por los resultados negativos, puede crear un poco de ansiedad en todos los que estábamos. También nos vino bien para salir de la rutina, juntarnos, relacionarnos más, compartir entrenamientos y minutos. Y no solo en el campo, sino también fuera», valoró el futbolista.

Asimismo, reconoció que «a nivel mental, la concentración en Montecastillo nos sacó un poco, especialmente a los que llevaban más tiempo, de la rutina que puede ser el seguir cada día en Córdoba. Fue positiva, y a partir de ahora ya queda atrás, seguimos aprendiendo porque debemos seguir mejorando y ajustando conceptos, seguir dándole. Pero siempre es así, en la vida y en el deporte hay que mejorar. Es importante que no pensemos demasiado, en situaciones adversas las personas tendemos a buscar las razones y a pensar en lo sucedido», por lo más que en el objetivo, invitó a hacerlo partido a partido. Si Chus Herrero se recupera, la defensa será la misma que en Tenerife.