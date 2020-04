El mercado de enero restó un 25% de valor al Córdoba CF

El parón liguero por la pandemia de coronavirus ha dado la oportunidad no solo a reconsiderar varios conceptos, sino también a actualizar otros. Uno de ellos lo ha realizado el portal Transfermarkt en cifras que afectan e interesan al Córdoba CF. Justo antes del frenazo liguero y tras la puesta al día el pasado 15 de marzo, se puede comprobar que la plantilla blanquiverde ha perdido un 25% de su valor tras el mercado invernal de fichajes y por el rendimiento deportivo de la misma hasta la jornada 28 de Liga. Así, de los 5,93 millones de euros en los que estaba valorado el plantel el 1 de septiembre pasado, en la actualidad los jugadores blanquiverdes tienen un valor de mercado de 4,30 millones de euros. Prácticamente 1,6 millones de «devaluación» después de esos siete meses de competición y una ventana invernal de fichajes de por medio.

El conjunto blanquiverde es ahora el quinto en esa clasificación, muy por debajo del lugar que ocupaba cuando se cerró el mercado veraniego de fichajes, en el que era el líder del Grupo IV de Segunda División, es decir, el equipo con mayor coste de mercado. Entonces, al Córdoba CF le seguía a corta distancia el Cartagena, con 5,90 millones, en tercer lugar estaba el Badajoz con 4,70 millones y el cuarto era para el UCAM Murcia, con 4,60 millones. En quinto y sexto lugar, con el mismo valor de plantilla, 4,08 millones, se situaban el Recreativo y el San Fernando.

Sin embargo, esa clasificación de las seis plantillas más valoradas ha cambiado sustancialmente. En primer lugar, ahora, se sitúa el Marbella (en septiembre era el séptimo, con 3,85 millones), al que las incorporaciones de Callejón y Granero le han hecho dispararse hasta el liderato, con un valor de plantilla de siete millones de euros. Tras el conjunto malagueño sigue siendo segundo el Cartagena, con 6,80 millones de euros (ha ganado casi un millón de euros de valor con respecto a septiembre), mientras que el Badajoz es tercero, con 4,80 millones. El cuarto es el Recreativo, con 4,50 millones de euros, mientras que el Córdoba CF es quinto, con 4,30 millones, y sexto es el UCAM, con 4,05 millones. Tras ellos, dos filiales, el Recreativo Granada (cuatro millones) y el Sevilla Atlético (3,90 millones), mientras que el San Fernando y la Balona andan prácticamente a la par, en el entorno de los 3,50 millones de euros.

Esa pérdida de poder en el valor global de la plantilla ha estado influida, entre otros factores, por el menor número de efectivos con el que ha quedado el Córdoba tras el mercado de enero, cuando salieron hasta diez futbolistas y llegaron siete. Además del rendimiento deportivo en estos meses, el portal Transfermarkt, en general, penaliza la edad de los jugadores a la hora de aplicarles su valor económico. Hay que recordar, que el Córdoba CF tiene la plantilla de más edad del Grupo IV y la segunda menos joven de toda la Segunda B.

Así, en el once más valioso en septiembre en el Grupo IV había hasta cinco cordobesistas, conformándose puesto a puesto así: Gugeshashvili (Recreativo Granada), Fernández, Berrocal (Sevilla Atlético), Djetei, Jesús Álvaro, De las Cuevas, Jurado (Cartagena), Imanol, Alonso Lara (Sevilla Atlético), Toscano (San Fernando) y Jovanovic (Cartagena). En la actualidad son solo dos los futbolistas blanquiverdes que entrarían en ese once de más valor en el Grupo IV de Segunda B, que queda compuesto por: Kike Royo (Badajoz), Diegui (Cartagena), Djetei, Martín (Cartagena), Forniés (Cartagena), Moutinho, Granero (Marbella), Martín (Recreativo), Alonso Lara (Sevilla At.), Aketxe (UCAM) y Jovanovic (Cartagena).