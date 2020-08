Un verano tan atípico como este para todos, y especialmente para el Córdoba CF, obliga a ir paso a paso. Hoy por hoy, el horizonte de inicio de temporada se marcha a mediados de octubre, por lo que restan por delante al menos dos meses de periodo de «calentamiento». La puesta en marcha física habrá que ir ajustándola en función de lo que dictaminen las autoridades sanitarias, pero para el cierre de las plantillas habrá que tener un punto de paciencia.

Es llamativo que en el Córdoba CF se haya comentado en las últimas semanas la necesidad de realizar algún tipo de fichaje «con nombre», llamativo o reconocible para los no tan aficionados. Sin embargo, al menos por ahora, Miguel Valenzuela y el equipo que comanda se encuentra más situado en labores de consultas, contactos y conversaciones que no llegan a negociaciones directas y cerradas, que en la versión ejecutoria de incorporar rápidamente a todo jugador que se necesita.

Así, aparecen nombres en torno al Córdoba CF que pasan de simples consultas a intereses directos y reales, aunque sin abrir claramente una negociación. Lo mismo son jugadores sub-23 entre los que se entiende que no habría excesivos problemas para incorporar, que futbolistas de reconocida trayectoria en Segunda División A, por lo que serían más difíciles de vestir de blanco y verde. Pero el interés, en mayor o menor medida, está ahí.

En el Éibar ha brujuleado la entidad blanquiverde. El cuadro armero tiene varios jugadores con los que no cuenta Mendilíbar y dos de ellos serían más que interesantes para Valenzuela y su equipo: el centrocampista Roberto Olabe y el delantero Asier Benito. Por Olabe ya hubo interés en El Arcángel en el pasado y el futbolista inició la pasada campaña en el Albacete, para pasar después al Extremadura, club en el que estuvo la anterior temporada, al que eligió por encima del interés blanquiverde. Cumple el perfil de jugador del centro del campo que busca el Córdoba CF, aunque puede ser un nombre más de la lista. Al igual que Asier Benito. El delantero del club armero ha estado cedido en la Ponferradina esta campaña, equipo con el que ha anotado dos goles y ha dado dos asistencias. Aunque ha jugado 32 encuentros con los bercianos, lo cierto es que solo en nueve fue titular, ya que tenía por delante al sempiterno Yuri y Kaxe. Tiene 25 años y contrato hasta el 2022 y en caso de no encontrar mercado en la categoría de plata el Córdoba CFsería una de sus opciones.

Pero la lista es enorme y, de hecho, un puesto que en teoría no se iba a cubrir, ni siquiera con un sub-23, y para el que se buscaba -y se encontró- un central que pudiera actuar como lateral derecho, podría ahora tener la opción de ser cubierto por una ficha no sénior. Así, la llegada de Manu Farrando cumplía con el plan inicial: un central que puede, a su vez, ocupar la plaza de segundo lateral derecho. Sin embargo, según desveló el periodista Rafa Aranda y pudo confirmar este periódico, el interés de la entidad blanquiverde por Kingsley Fobi, lateral derecho del Watford cedido esta campaña en el Badajoz, es real. Internacional sub-23 y sub-20 con Ghana, el jugador africano puede actuar tanto en el lateral como más adelantado. La entidad blanquiverde ha consultado por el futbolista, uno más en una lista de consultas en la que está instalado en la actualidad el Córdoba CF. El mercado, no en vano, va a ser el más largo de la historia.