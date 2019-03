Menéndez: "Tenemos que seguir peleando, no podemos bajar los brazos"

El lateral izquierdo del Córdoba, Álex Menéndez, ha pasado por zona mixta al término del partido en Extremadura. "Sabíamos que iba a ser un partido muy importante, hemos sufrido una derrota más pero este equipo no puede bajar los brazos. Tenemos que seguir peleando y animarnos unos a otros en cada entrenamiento", ha asegurado el asturiano.

"El gol que nos hizo mucho daño fue el que encajamos antes del descanso. Si hubiéramos salido con 1-0 a la segunda parte habría sido diferente", ha reflexionado Menéndez, que ha añadido que "nosotros hemos tenido nuestras ocasiones, si los dos palos que tuvimos hubieran entrado estaríamos hablando de un gran empate, pero la suerte no ha estado con nosotros. Toca seguir, este equipo no se puede rendir".

Sobre el posicionamiento del equipo en el campo, Menéndez ha indicado que "planteamos un partido de estar colocados y juntitos, los goles que encajamos en la primera parte nos penalizaron, no deberíamos haberlos encajado pero son cosas que pasan en el fútbol".

Ha sido optimista al asegurar que, a pesar de que "quedan pocas jornadas, tenemos que sacar lo que este grupo tiene dentro, entre todos vamos a conseguirlo". Además, sobre la forma en la que el Córdoba puede sacar adelante la situación, Menéndez ha manifestado que "con el compromiso diario de todos los compañeros", ya que "esto es un deporte de equipo, nadie tiene que ser individualista, todos remamos a una y si lo hacemos así, con nuestra gente y nuestra actitud, creo que vamos a ganar".

El lateral zurdo del Córdoba ha afirmado que, al término del partido, su entrenador Rafa Navarro ha mandado un mensaje de apoyo a los jugadores. "Nos ha dicho que todos somos grandes jugadores, que tenemos que dar lo máximo y que somos unos gladiadores que tenemos que tirar hacia arriba".

CHUS HERRERO / "TENEMOS QUE SUBIR EL NIVEL Y COMPETIR MEJOR"

El otro jugador del Córdoba que ha pasado por zona mixta ha sido el defensa central Chus Herrero, que ha comentado que "veníamos con la esperanza de sacar tres puntos y hacer un buen partido, de llevarnos algo positivo para Córdoba, pero el partido se ha dado como se ha dado y nos vamos con una derrota que nos duele".

Herrero ha sido autocrítico al reconocer que "tenemos que subir el nivel y competir mejor, intentar hacerlo mucho mejor de aquí al final de la temporada". Pero no ha estado de acuerdo en que el Extremadura jugase con mayor intensidad que el Córdoba. "El partido ha sido igualado, en la primera parte, al jugar en casa, el Extremadura nos apretó un poco más. Pero no he visto ocasiones clarísimas, más allá de algún centro".

Sobre los dos primeros goles del equipo azulgrana, que el propio técnico Rafa Navarro ha definido como "dos regalos" del portero Carlos Abad, el central zaragozano ha indicado que "han venido como han venido, y han sido como han sido". A pesar de ello, a su criterio, "el partido ha sido bastante igualado", y ha recordado que "nosotros tuvimos una ocasión en un tiro que dio en el larguero".

Chus Herrero ha definido como "situaciones del fútbol" esos errores de Carlos Abad, ya que "cuando un equipo está así los errores penalizan mucho, como dicen, pasa un pájaro y te caga en la cabeza. Los detalles siempre van en contra y tenemos que intentar trabajar, conseguir competir y sacar la situación adelante. Si no, no seríamos profesionales".

Cuestionado sobre la forma en que el equipo puede tomar mejores decisiones en jugadas relevantes, Chus Herrero ha reconocido que "si supiera la respuesta estaría todo arreglado, estaríamos en otra situación. Son decisiones individuales, el que juega lo quiere hacer lo mejor posible y todos vamos a una, pero ante decisiones individuales poco se puede hacer. Tenemos que intentar mejorar todos, tomar las mejores decisiones posibles para competir mejor y conseguir buenos resultados".

Finalmente, Herrero ha dado "las gracias" a la afición cordobesista desplazada al Francisco de la Hera, ya que "hemos notado su apoyo hasta el final, incluso cuando estábamos con diez escuchaba sus ánimos". "Necesitamos ir todos a una, equipo, afición y entorno. Desde dentro queremos y lo deseamos con todas nuestras fuerzas", ha afirmado el central zaragozano del Córdoba.