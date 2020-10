Más madera para el Córdoba CF de Juan Sabas

La intención del Córdoba CF es que solo sea Miguel de las Cuevas el que permanezca en la enfermería esta semana. Quizá si todo evoluciona favorablemente, la próxima semana se intentaría que el alicantino trote por el césped y, a partir de ahí, se estaría a expensas de las sensaciones del propio jugador. Pero mientras el mediapunta blanquiverde regresa, las buenas noticias en la enfermería se suceden, ya que está previsto que hoy vuelvan al grupo Carlos Valverde y Djak Traoré. En realidad, la del costamarfileño no sería una vuelta, sino una primera incorporación desde su fichaje, el pasado verano. Hay que reseñar que el africano debería ser importante en el esquema de Juan Sabas, que ya ha utilizado en esa zona hasta tres jugadores: Darren Sidoel, Alberto del Moral y Xavi Molina, por lo que el alta de Traoré añadiría nivel competivo en el puesto de mediocentro defensivo. El ex del Badajoz ya estuvo sobre el césped de la Ciudad Deportiva toda la semana pasada, por lo que se espera que entrene con el grupo en la vuelta al trabajo de la plantilla del Córdoba CF tras su jornada semanal de descanso. Aún no estaría disponible para el choque ante el UCAM Murcia del próximo domingo en El Arcángel (17.00 horas), aunque si esta semana y la próxima transcurre con normalidad, Traoré sería seleccionable para la lista que ha de enfrentarse en la Ciudad Deportiva del Granada al filial nazarí, en la jornada 4.

Otro que se reintegraría al resto de compañeros sería Carlos Valverde, que ha sufrido estas últimas semanas un problema en el cuello y la espalda que le ha impedido trabajar con normalidad y debutar esta campaña con la elástica blanquiverde. El extremo cordobesista también estuvo en el grupo la pasada semana y aparentemente se encontraba restablecido de sus dolencias. En condiciones normales, y salvo contratiempo, no solo completaría los cuatro entrenamientos semanales antes del choque contra el conjunto universitario, sino que podría entrar en la lista para el domingo.

Finalmente, Jesús Álvaro se encuentra completamente restablecido. La pasada semana completó tres de los entrenamientos previos al viaje a Yecla, aunque por las características de su lesión Sabas prefirió tirar de prudencia y dejarlo en Córdoba. Esta semana seguirá pasando reválida, aunque en cualquier caso, en condiciones normales también entraría en la lista para el encuentro del domingo en El Arcángel, aunque las actuaciones de Berto Espeso, tanto el estreno liguero como en Yecla, dejan un poso de tranquilidad.

Por lo tanto, si todos los planes siguen su curso, Sabas tendría una sola baja segura por motivos físicos para el duelo ante el UCAM Murcia, aunque tendría que esperar al siguiente encuentro por Djak Traoré, ya que Jesús Álvaro como Carlos Valverde estarían disponibles para el choque de la tercera jornada de Liga. Más madera para el técnico blanquiverde.