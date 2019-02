Sigue en directo el Córdoba-Granada

20.45: El goteo se produce porque hay colas para acceder a las zonas de tribuna y anfiteatro del coliseo ribereño.

20.40: Los jugadores de ambos equipos ya calientan en el césped de El Arcángel. El estadio va llenándose poco a poco.

20.35: También es interesante analizar el once titular del Córdoba en la primera vuelta, en la derrota por 4-2 en Los Cármenes. Tanto ha cambiado el equipo tras el mercado invernal que solo tres titulares aquel día -Carlos Abad, Quintanilla y Aguado- repiten en el once hoy. Jugadores como Jovanovic, Bambock o Aythami salieron a otros equipos y otros, como Javi Lara, siguen pero no entraron en la convocatoria.

20.30: El anterior precedente histórico se remonta al año 2015, en concreto el 5 de enero, en un partido que acabó con victoria por 2-0 del Córdoba ante el Granada. Djukic y Caparrós eran los entrenadores, y los goles los marcaron Florin Andone y Ghilas. Ninguno de los 18 jugadores blanquiverdes convocados aquel día sigue hoy en el equipo. Pero el extremo izquierdo titular, Fede Vico, viste ahora los colores del Granada. Vico saldrá de inicio en media hora y ya le marcó al Córdoba en el partido de la primera vuelta.

20.25: El Córdoba dio a conocer su convocatoria para hoy hace unas horas, y en virtud de la alineación dispuesta por Curro Torres, los suplentes esta noche son: Marcos Lavín, Fernández, Vallejo, Blati Touré, Carbonell, Jaime Romero y Neftali.

20.20: El último precedente de Córdoba-Granada en El Arcángel no es halagüeño para los blanquiverdes. La pasada temporada -2017/18-, en la jornada 27, el equipo nazarí venció por 1-2, con goles de Darwin Machís y Pierre Kunde, que dieron la vuelta al tanto inicial de Alejandro Alfaro. Fue el primer partido de Sandoval en el banquillo cordobesista.

20.07: También conocemos la alineación del Córdoba de Curro Torres, que salta con Carlos Abad; Loureiro, Luis Muñoz, Quintanilla, Miguel Flaño, Menéndez; Bodiger, De las Cuevas, Álvaro Aguado; Andrés Martín y Carrillo.

No hay sorpresas ni en la alineación del Córdoba, que jugará un 5-3-2, ni en la del Granada, con su clásico 4-2-3-1.

20.05: El último precedente liguero entre Córdoba y Granada es el partido de la primera vuelta, jugado el 29 de septiembre en el estadio Los Cármenes. El equipo blanquiverde, entonces entrenado por Sandoval, cayó por 4-2, tras una primera parte de las peores que se le recuerdan en los últimos tiempos. Marcaron para el Granada Fede Vico, Álvaro Vadillo, Montoro y Rodri, todos titulares hoy.

20.00: Ya tenemos la alineación del Granada, que sale con Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, J.A. Martínez, Adri Castellano; Montoro, San Emeterio, Vadillo, Fede Vico, Dani Ojeda y Rodri Ríos.

Dos excordobesistas, Fede Vico y Rodri, saltarán de inicio esta noche en El Arcángel.

19.55: Las menos de 1.000 entradas disponibles este mediodía, las colas desde las siete de la tarde y el recibimiento al equipo hacen pronosticar que el ambiente será más que interesante en las gradas de El Arcángel. Se espera, además, a unos 300 aficionados del Granada.

19.45: El interior del recinto blanquiverde luce este aspecto, a una hora y cuarto de que dé comienzo el choque ante el Granada. Los aficionados disfrutan aún en los aledaños del coliseo ribereño, mientras los jugadores se preparan en los vestuarios antes de saltar a calentar.

19.40: ¡Buenas noches! Hoy comenzamos nuestra retransmisión en directo unos minutos antes de lo habitual. La afición, en número superior a los 200 cordobesistas, ha recibido a sus jugadores en las cocheras de El Arcángel.

Algo más de 200 aficionados del Córdoba, ataviados con banderas y bufandas, han recibido alrededor de las 19.00 horas de este viernes al equipo, a la llegada del autobús a las cocheras del El Arcángel. Los hinchas acompañaron con cánticos y bufandeo los últimos metros del recorrido del vehículo, antes de que se introdujese en el estadio. El partido ante el Granada comienza a las 21.00 horas.

Los aficionados cordobesistas, frente al autobús del equipo blanquiverde, a su llegada a El Arcángel.

La afición responde así al llamamiento del club, dentro de las acciones promovidas durante esta semana para que el ambiente en el coliseo ribereño sea multitudinario ante los nazaríes. Hay que destacar que al mediodía quedaban menos de 1.000 entradas disponibles y no había billetes ni en los dos fondos ni en preferencia.

Colas de aficionados del Córdoba ante las taquillas, hora y media antes del partido ante el Granada.

Desde las siete de la tarde comenzaron a formarse colas para retirar las últimas entradas, por lo que se prevé un gran movimiento en las taquillas hasta los minutos previos al inicio del partido ante el Granada.