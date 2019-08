Martín se adapta al campo de Villarrubia

El Córdoba CF inició ayer la preparación del segundo encuentro de Liga, que le enfrentará el próximo sábado al Villarrubia de los Ojos en el Campo Municipal de la localidad manchega (20.00 horas), que podrá llegar a tener un aforo de 2.500 espectadores tras la instalación de diversas gradas supletorias.

La sesión estuvo marcada por dos factores: el primero, las ausencias. Hombres como Isaac Becerra, De las Cuevas, Javi Flores o Juanto Ortuño realizaron trabajo específico en El Arcángel, aunque en principio, todos estarán disponibles para Enrique Martín, el próximo sábado. Así, varios futbolistas del filial, como Vera, Samu, Andoni Tello o Fran Gómez completaron la lista para el entrenamiento en la ciudad deportiva.

El otro factor fue el de la adaptación que realizó Enrique Martín del campo grande de la ciudad deportiva. El técnico navarro estrechó dos metros por cada banda el terreno de juego hasta acercarse lo máximo posible a las medidas que ofrece el césped artificial que se encontrará en Villarrubia de los Ojos, algo más ancho de los 60 metros.



Una de las notas destacadas de la sesión de entrenamiento la firfirmó Owusu. El ghanés dio muestras de su velocidad y de su técnica, con algún regate, bicicleta y hasta lanzamientos de falta. No sería extraño que en Villarrubia tome ya la titularidad después de debutar en la primera jornada liguera, ante el Recreativo Granada. Aunque no recuperará a Fernando Román (se ausentó del entrenamiento), Enrique Martín sí que podrá contar con José Antonio González y, en principio, también con los ausentes en la sesión de ayer, que al parecer solo tenían leves molestias y pararon por precaución.

ISAAC BECERRA / Por su parte, Isaac Becerra compareció en sala de prensa tras la sesión de entrenamiento y aseguró que el ambiente en el vestuario es «positivo, con alegría y ánimos» tras la victoria en la primera jornada liguera, ante el filial nazarí. El de Badalona insistió en que «el objetivo es claro y estamos deseando que llegue el próximo partido. Sobre todo para enganchar a la afición, que venga cada fin de semana a que nos anime y que sea el jugador número 12. La intención es que no sean solo 9.000, sino que se llene el campo y que nos anime durante 90 minutos». Además, desveló los motivos por los que fichó por el conjunto blanquiverde, este verano. «Influye todo, porque al jugador que le pongas el Córdoba se lo piensa muy poco. En mi caso es un aliciente venir aquí, sé que en otras temporadas hubo interés, pero no se dio el caso y esta vez estaba de acuerdo en las condiciones y hemos tirado para adelante. Estoy contento e ilusionado con el proyecto. Aunque no hubiera estado Enrique Martín lo hubiera aceptado», aseguró.