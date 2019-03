Rafa Navarro: "Este equipo puede competirle a cualquiera de la categoría"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha atendido este viernes a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Arcángel, en la previa del duelo de este domingo ante el Mallorca. El de Ciudad Jardín ha indicado que “si jugamos como en los últimos 25 minutos de Cádiz, este equipo puede competirle a cualquiera de la categoría”.

Y ha tratado los siguientes temas:

-La semana tras el empate en Cádiz y las bajas.

-La semana ha ido bien. El domingo pasado en Cádiz se hizo un buen trabajo, sobre todo en los últimos 25 minutos, cuando fuimos muy superiores al rival, y el equipo mereció mas. Eso nos vendrá bien de cara al futuro, porque el equipo se da cuenta de que cuando compite le puede plantar cara a cualquier equipo de la categoría. Respecto a las bajas, la única que tenemos confirmada es la de Chus (Herrero).

-El momento idóneo para enlazar varias victorias seguidas.

-Las jornadas van pasando y hacen falta las victorias. Es importante sumar de tres en tres y el domingo tenemos otra oportunidad ante un equipo que viene con la flecha para arriba. Somos conscientes de que las jornadas se van acabando y de que, sobre todo en casa, tenemos que hacernos fuertes.

-El Mallorca, un rival diferente al Cádiz.

-Sí, es un equipo que tiene juego por fuera, juego por dentro, totalmente diferente al Cádiz, que utilizaba mucho las bandas. Por dentro tiene a gente importante como Salva Sevilla, por fuera a Lago Júnior. Vamos a tener que hacer un trabajo bastante bueno para parar al Mallorca. Pero estoy seguro que si el equipo compite como en los últimos 25 minutos de Cádiz, le podemos competir a cualquier equipo de la categoría.

-El plan táctico ante el Mallorca

-El Mallorca es un rival que tiene tal vez más calidad que el Cádiz, a lo mejor no hay que darle tanto la iniciativa, pero lo que sí tenemos que seguir es con la idea de tener las líneas muy juntas, que no se metan entre líneas jugadores importantes de ellos y que no se puedan girar. En ese aspecto, nuestra idea es la misma, nunca ser un equipo largo, estar compactos e ir creciendo. Siempre tenemos tres o cuatro oportunidades de hacer gol, como el día del Cádiz, y tenemos que aprovecharlas.

-Los huecos a la espalda de los laterales

-Estamos trabajando en ese aspecto. La plantilla del Córdoba tiene un déficit de jugadores de banda puños, tenemos mucha gente por dentro. Queremos trabajar mucho para tapar esos huecos que puedan aparecer sobre todo en las bandas, porque tenemos ahí a gente que no es específica de banda. Pero los jugadores están trabajando bien y estoy convencido de que este domingo haremos un buen trabajo.

(Habrá ampliacion)