Mario Ortiz: "Jugué en El Arcángel como visitante y aprieta mucho"

La penúltima ronda de presentaciones oficiales del Córdoba CF se celebró en El Arcángel con la puesta de largo de Samu Delgado y de Mario Ortiz. Con ellos compareció el director deportivo blanquiverde, Juanito, quien sobre Samu Delgado explicó que ”es un jugador con una buena carrera profesional, con experiencia en Segunda. Ha pasado por clubs importantes como Cultural Leonesa, Alcorcón o Albacete y viene con toda la ilusión del mundo por hacerse un hueco en el Córdoba CF”, club al que llega después de tener “ofertas de superior categoría”, aseguró el gaditano, que agradeció y remarcó la decisión del extremo de elegir a la entidad blanquiverde.

El conquense manifestó que cree que ha escogido “la mejor opción” y que “toda la gente se ha portado genial conmigo desde que he llegado”. Tras recordar su buena actuación en el Marbella, la pasada temporada, Samu Delgado se definió como “un jugador que tiene mucho trabajo, con los años he cambiado mi forma de jugar”. “Antes era un extremo más vertical, de uno contra uno, y ahora soy un jugador más de equipo”, valoró, asegurando que ahora llega al Córdoba CF “con la ilusión de trabajar y trabajar, que es lo principal”. Además, Samu Delgado detalló que “toda mi vida he estado jugando en el centro del campo, en la banda izquierda, e incluso en León llegué a jugar de delantero”, pero también puede jugar “en cualquier posición que me necesiten”.

Posteriormente le tocó el turno a Mario Ortiz, sobre el que Juanito explicó que “es un jugador con una gran experiencia, quizás es el fichaje más veterano de la plantilla, y aún así solo tiene 31 años”, recordó. “Hemos fichado su experiencia, su saber estar y su capacidad para controlar los tiempos de juego y del equipo”, argumentó el gaditano, que justificó su llegada en que el Córdoba CF necesitaba “un jugador que complementase al centro del campo”, porque Mario Ortiz “puede jugar por delante de Sidoel o Djak Traré”. Tras remarcar la experiencia del cántabro, el nuevo centrocampista blanquiverde declaró que aún le queda “mucho recorrido” y que se decidió por el Córdoba CF porque le ilusionó “un poco todo, lo que hablé con Juanito, la estructura del club y lo que me contaron algunos compañeros que tenía aquí”. “Pero sobre todo la plantilla que había aquí, aunque no se asciende solo con nombres”, señaló Mario Ortiz.

Tras señalar al “vestuario” como una de las claves para una buena temporada, el nuevo jugador cordobesista recordó que ha vivido El Arcángel “como visitante y la afición aprieta mucho. A pesar de que no pueda venir toda la gente que podría, es importante tener el apoyo del público, sobre todo con el objetivo de ir a ganar cada fin de semana”, valoró.