Mario Ortiz: "En Yecla hay que ponerse el mono de trabajo"

Podría decirse que, de una manera u otra, Mario Ortiz Ruiz (Santander, 24 de marzo de 1989) terminaría jugando en el Córdoba CF. Miguel Ángel Portugal le hizo debutar en Primera, hace más de una década compartió vestuario en el Castellón con Guzmán Casaseca hasta el Albacete en el que estaba Fede Vico, el cántabro ha tenido regularmente a un compañero cordobés o que ha estado en el Córdoba CF.

De hecho, compartió caseta en el ascenso de los manchegos a Segunda con Samu Delgado y Thierry Moutinho, por lo que realizar el informe correspondiente de su posible destino le resultó más que fácil.

Además de lograr el éxito con los manchegos, también subió a Segunda A con el club de su tierra, el Racing de Santander, y con la Cultural Leonesa, en la que coincidió también con Samu Delgado y, cómo no, con otro cordobés, Francisco Regalón. Mediocentro de técnica, el jugador blanquiverde también se adapta bien al trabajo sin balón, de ahí que apele, desde ya, "a ponerse el mono de trabajo".

En Yecla vivirá él y el Córdoba CF la primera jornada con esa vestimenta.

-¿Cómo es lo de venir a Córdoba? Valenzuela aseguró que con su cartel en Segunda era el mejor fichaje del club.

-Tuvimos varias conversaciones Juanito y yo y en todo momento me dejó las cosas claras. Me habló de cómo estaba el club, del proyecto que había y, al final, el futbolista lo que busca es encontrarse lo más a gusto posible y encontrar proyectos con ambición. Es verdad que había opciones en Segunda, pero me atrajo más este proyecto y la manera en la que contactaron conmigo. Fue muy buena. Exponiéndome el proyecto, y a la vista está que tiene futuro.

-¿Cómo ha sido el aterrizaje en la ciudad con su familia?

-Muy bien. Nos estamos adaptando muy rápido. A mi mujer le está gustando mucho la ciudad, que eso ayuda también. Luego también está Raúl (Cámara), que es la persona del club que más cercana está a los futbolistas, una figura que en otros clubs no la hay, que te ayuda y te facilita todo lo que necesitas. Por ejemplo, yo tuve que vacunar a mi hija justo al venir aquí y Raúl siempre está pendiente y nos ayuda. Y también es importante para que el jugador se encuentre a gusto y se adapte a estos cambios. La gente me ha acogido muy bien en la ciudad y a la vista está que con los compañeros… Desde el primer día hay un ambiente fantástico y eso, a la hora de la verdad, te da puntos.

-Un especialista en ascensos.

-Por suerte he vivido tres y el proyecto es para eso, precisamente. Para conseguir el ascenso y es a lo que vengo, a aportar mi granito de arena desde mis anteriores ascensos para lograr este también.

-¿Cómo se logra ese ascenso, según su opinión?

-Es muy difícil. En años anteriores te diría que es importante quedar primero. Ahora también te digo que ahora es importante quedar primero, pero no te da margen de error, no puedes fallar, porque se acumulan los puntos y tienes que ir con el cuchillo entre los dientes en cada partido. Cada punto te suma mucho y es muy importante en los momentos esos complicados la cohesión de grupo, del vestuario, estar más unidos que nunca para sacarlos.

-El otro día le colocaron unos minutos como mediocentro posicional. ¿Es conocida esa posición para usted?

-Sí, he jugado en ambas posiciones, tanto como mediocentro posicional como unos metros más por delante. Es verdad que me encuentro más cómodo teniendo un poco más de libertad, pero hay momentos de partidos y situaciones en las que tienes que estar más posicional. Cuando salió Julio (Iglesias) el míster me dijo que me colocara más posicional para que él estuviera más adelante. Es verdad que estando en el verde, a mí me da igual la posición (ríe).

-Un campo el próximo, como el de Yecla, de los típicos de la categoría.

-Los puntos que sacas en esos campos son los que hacen que estés arriba o que te quedes en mitad de la tabla. Esos puntos te dan los primeros puestos. Campos difíciles, donde por suerte o no tan suerte suerte nos lo encontramos en pretemporada, como el campo del Sanluqueño, un campo estrecho, en el que se vio el fútbol que te vas a encontrar y hay que ponerse el mono de trabajo, no queda otra. El fútbol que hay que hacer ahí es de cero errores, muy importante las áreas y ser mejores que ellos en cada duelo, no hay más para afrontar ese partido. Luego se te puede dar de cara o no, pero es verdad que sacar tres puntos en ese campo tan complicado sí te supone un punto de inflexión, es un golpe en la mesa para decir que no venimos de broma.

-Alguien ligado a Córdoba le hizo debutar en Primera y no sé si habló con alguien antes de venir.

-Sí, Miguel Ángel Portugal me hizo debutar en Primera. Yo antes ya había hablado antes de firmar con Mou, con Samu Delgado, que acababa de llegar para ver el trato que habían tenido. También hablé con Sebas, que había jugado con él y con Rafa Santacruz. He tenido varios compañeros con los que he hablado y nadie me ha puesto ni el más mínimo pero. Todos me decían que para adelante, que no me lo pensase.

-¿Tiene algún objetivo individual aparte del que tiene el club?

-El ascenso. Es para lo que he venido. Mi objetivo y mi sueño al día de hoy es ascender con el Córdoba y el año que viene ya se verá. Pero el ascenso, el ascenso.