El Marbella derrota al Córdoba CF en El Arcángel y le muestra el camino al ascenso

El Córdoba CF ha puesto fin a una racha de seis partidos consecutivos puntuando y tres victorias seguidas tras caer en El Arcángel ante el Marbella por 1-2 en un duelo igualado marcado por los errores puntuales en la defensa blanquiverde y la falta de acierto en el ataque y en el que el ambiente en la previa, con el nuevo consejo en el palco y una gran afluencia de público al coliseo ribereño, hizo que el duelo se viviera como un partido de superior categoría.

El primer tiempo cumplió el guión previsto. El Marbella se mostró como un equipo rocoso, con sus mecanismos -sobre todo los de protección- más que aprendidos y con la clara intención, que cumplió en su mayoría, de que el duelo discurriera por los derroteros del mayor absoluto control. El Córdoba CF, por su parte, intentó romper lo previsto por Cubillo y lo logró en parte. En un duelo de presión alta, de recuperación de balón lo más cerca posible de la portería rival, el conjunto blanquiverde lograba que el Marbella no saliera a la contra ni que crease aproximaciones preocupantes para Becerra, aunque sí se asomó un par de veces con cierto peligro. La clave estaba clara: mantener la tensión, ver quién conseguía durante más tiempo la presión, tanto en lo físico como en lo mental.

Así, durante los primeros 20 minutos el duelo se vivía más en el campo marbellí que en el cordobés, aunque sin claras ocasiones. Pasado el ecuador, las dos ocasiones más claras hasta el momento, una para cada uno de los equipos, llegarían en tan solo dos minutos. En el 28, Óscar penetraba hasta el fondo para colocar un centro en el área pequeña para que Manel cabeceara muy desviado cuando disponía de toda la ventaja a su favor. Apenas un minuto después, la mejor ocasión cordobesista llegaría de la cabeza de Owusu, en una jugada iniciada por el ghanés, precisamente, pero Wilfred abortó el peligro con el puño.

El último cuarto de hora de ese primer acto sirvió para comprobar cómo el Córdoba CF daba, en cierta medida, un paso atrás, mientras que el Marbella conseguía pisar más frecuentemente el campo rival. Como los blanquiverdes en el inicio, sin ninguna ocasión clara, pero también sin posibles quebraderos de cabeza para Wilfred. En definitiva, esos primeros 45 minutos cumplieron a rajatabla lo previsto, al menos, por David García Cubillo. Prácticamente ausencia de ocasiones y partido de mucha pelea en la parte más ancha del campo, por lo que el equipo de Agné debía aportar algún elemento diferenciador para el segundo acto que sirviera, al menos, para incomodar a los visitantes.

El segundo acto se inició con un amago de ocasión clara para los cordobesistas que desbarató un resbalón de Jesús Álvaro, ya en el área rival, pero acto seguido, tras un despeje de la defensa local, el balón llegaba a Manel, incrustado entre Fidel y Djetei, que cabeceaba para alojar el balón en las redes de Isaac Becerra. El peor escenario imaginable para el Córdoba CF ante el Marbella, en el que los marbellíes se adelantaban en el marcador para apoyarse en su gran sistema defensivo, había llegado en el minuto 47. Agné movió piezas: introdujo a Ortuño por José Antonio González, bajó a Javi Flores a la posición de interior para jugar con dos delanteros y el Córdoba CF lo notó, al menos por empuje, aunque el Marbella avisaba con contragolpes que, aunque morían al borde del área o sin remate, dejaban a las claras que los blanquiverdes bailaban al borde del precipicio, aunque ganarían algo de terreno, ya que tras una clarísima ocasión de Fernández que, solo ante Wilfred, disparó al muñeco, Owusu restablecía la igualdad en el marcador tras una falta desde la esquina del área botada por De las Cuevas (65’). El movimiento de banquillo le dio resultado a Agné no solo por esa nueva igualdad en el electrónico, sino porque el Marbella no se veía tan cómodo para controlar el encuentro como sí se le había contemplado en gran parte de lo transcurrido hasta ese momento.

Sin embargo, otro error en un aspecto en el que los blanquiverdes se han mostrado más que serios en las últimas semanas condenaría de nuevo al equipo de Agné. Como en el primer tanto recibido, un fallo en un balón aéreo tras centro de Redru dejaba solo a Mustafá en el segundo palo, que no tuvo problemas en superar a Becerra con un disparo cruzado (72’). Todo lo remado hasta el momento volvía a tirarse por tierra en unos segundos. Con Edu Frías, Chus Herrero, Xavi Molina, Ángel Moreno y Raúl Cámara en el banco, al de Mequinenza solo le quedaba Sebas Moyano como único hombre de ataque para intentar meter una nueva marcha a su equipo. El de Villanueva del Duque entró en el terreno de juego por Zelu en el 81’ para el arreón final blanquiverde, en el que se reclamó penalti de Saúl sobre De las Cuevas (82’), aunque Del Río Lozano no apreció infracción alguna.

Tocando a rebato, los blanquiverdes tuvieron dos claras ocasiones en los compases finales, sobre todo con un cabezazo de Sebas Moyano, ya en el descuento y sin la oposición de ningún defensa marbellí, que terminó mansamente en las manos de Wilfred.

Una derrota, la blanquiverde, que rompe una buena racha de cuatro triunfos y dos empates en las últimas seis jornadas, aunque el nivel de juego se mantuvo, por lo que la mejor lección que se debe aprender en El Arcángel es que el partido y el rival enseñan el camino hacia las eliminatorias e incluso hacia el ascenso. A este Córdoba CF le falta un punto más en algunas líneas, sobre todo en el ataque, porque en lo que se refiere a estructura de juego sí que ha evolucionado lo suficiente.

Córdoba CF - Marbella (1-2)

Córdoba CF: Isaac Becerra, Fernández, Fidel Escobar, Djetei, Jesús Álvaro, Zelu, De las Cuevas, imanol, José Antonio González, Javi Flores, Owusu.

Entrenador: Raúl Agné. Cambios: Ortuño por José Antonio González (53’) y Sebas Moyano por Zelu (81’).

Marbella: Wilfred, Saúl González, Lolo Pavón, Dani Pérez, Redru, Samu, Elías, Bernal, Mustafá, Manel, Óscar.

Entrenador: David García Cubillo. Cambios: Juergen por Manel (63’), Yaimil por Mustafá (75’) y Faurlín por Samu (85’).

Goles: 0-1 (47’) Manuel. 1-1 (65’ Owusu. 1-2 (72’) Mustafá.

Árbitro: Del Río Lozano (extremeño). Amarilla a Mustafá.

Campo: El Arcángel.

Espectadores: 12.758 espectadores.