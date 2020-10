Una mañana marcada por los test rápidos

El Córdoba CF continuó este viernes con su preparación para enfrentarse el próximo domingo (18:00 horas) en El Arcángel al Lorca Deportiva. El conjunto que dirige Juan Sabas se estrenará así en el subgrupo B del Grupo IV de Segunda División B tras una pretemporada repleta de incertidumbre y que desde hace semanas solo se focaliza en lo estrictamente deportivo. El ambiente, por ello, resultó prometedor en la Ciudad Deportiva. Y es que todos los protagonistas deseaban fervientemente que la competición retornara después de siete meses.

Lo primero que tuvieron que ir pasando por parejas fueron los test rápidos sobre el mismo verde. Los componentes del cuerpo médico, situados en un costado del campo, analizaron el estado de cada uno de los integrantes de la dirección deportiva -Raúl Cámara y Juanito- y del vestuario, entre ellos Xavi Molina, Djak Traoré, Jesús Álvaro y Carlos Valverde. El extremo utrerano no estaba totalmente descartado para la cita dominical, pero el hecho de no ejercitarse junto al resto -y centrar su labor con el recuperador, Javier Poveda- condiciona su presencia. El otro trío de jugadores, con molestias físicas, no podrán formar hasta las siguientes jornadas.

Así pues, el papel del filial blanquiverde volvió a tener relevancia, una tónica durante toda la preparación. Francisco Núñez, Alberto del Moral, Julio Iglesias y Luismi Redondo completaron la sesión y previsiblemente más de uno integrará la convocatoria.

Los presentes, divididos por grupos de trabajo, iniciaron la activación bajo el mando del segundo entrenador, Manuel Robles, y el preparador físico, Rubén Betanzos. Isaac Becerra y Edu Frías, los dos porteros, hicieron varios ejercicios con el preparador, Sebas Moyano, antes de retornar a la dinámica grupal. En la misma, los pases y combinaciones centraron la atención de los técnicos. Posteriormente dedicaron la última fase a los disparos desde fuera del área -incluyendo las voleas que arrojaron grandes tantos y cierto pique amistoso-.

El sábado se rematará la semana de entrenos y Sabas podrá sacar en claro, de manera definitiva, el once que alineará en la Liga.