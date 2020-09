Mañana de adaptación y tarde de intensidad

El Córdoba CF se estrenó en su segundo ‘stage’ veraniego, en Montecastillo, con un vecino de trabajo y posible rival en la segunda fase del campeonato liguero en Segunda B, el San Fernando. Y con él, un ilustre exblanquiverde, Pedro Ríos, que estuvo viendo las evoluciones de la plantilla blanquiverde sin perder detalle del equipo isleño, del que forma parte de su staff técnico desde que anunciara su retirada, hace pocas semanas. El jerezano charló con algunos miembros de la expedición, sobre todo con Piovaccari, con el que coincidió en un Córdoba CF que tuvo varios paréntesis entre su plantilla durante la mañana en Montecastillo.

VARIOS, CON CUIDADOS / Por un lado Djak Traoré. El marfileño continúa apartado del grupo y trabajó con el jefe de los servicios médicos blanquiverdes, Víctor Salas. Aparentemente, sus problemas en los isquios no tendrán una solución rápida y el mediocentro defensivo deberá seguir trabajando con paciencia de un contratiempo que le surgió en sus últimas semanas en el Badajoz. Por otro lado está Darren Sidoel. El holandés recibió hace pocos dias media docena de puntos de sutura en una zona cercana al tobillo y se encuentra en la primera fase de recuperación, por lo que el doctor del equipo, José Miguel Bretones, prefiere ir con prudencia con el centrocampista. También está Javi Flores, que ha tenido ligeras molestias y el cuerpo médico ha preferido ser cauto con él, no completando la sesión, al igual que Xavi Molina. El catalán se encuentra ya recuperado de sus problemas en el tobillo, aunque los doctores le han señalado un plan en el que se contempla, por ejemplo, que no finalizara la sesión matutina en Montecastillo. En cualquier caso, Xavi Molina es uno más del grupo a todos los efectos y por fin se cuenta con él como uno más.

BERNARDO, APARTE / Finalmente, Bernardo Cruz. El central cordobés ha estado varias semanas parado antes de regresar a la disciplina blanquiverde y los servicios médicos del Córdoba CF le han impuesto un plan específico de trabajo en el que la carga sea muy progresiva para tener las máximas precauciones, teniendo en cuenta, además, que la competición no se iniciará hasta dentro de cinco semanas, de ahí que el pequeño de los Cruz se haya ejercitado también aparte del grupo. Llama la atención ver de cerca el cambio experimentado por el central cordobés. Un cambio que se notó ya en su etapa en el filial sevillista, mucho más “afilado” con respecto a su etapa anterior en el primer equipo blanquiverde para compensar en diversos conceptos, como el de velocidad.

El grupo completó ambas sesiones, tanto a las 9.00 como a las 19.00 horas, con más balón de lo que era habitual en Torrox, durante su primer ‘stage’ veraniego, aunque siempre comenzando la jornada de trabajo, ya parece que obligada, con gimnasio. En esta ocasión los elementos del gimnasio también se sacaron al terreno de juego, al aire libre, lo que lo hace más llevadero.

Por otra parte, cabe reseñar el buen ambiente en general en la expedición del Córdoba CF. Tanto que incluso algún familiar de algunos futbolistas también se han alojado en el hotel Montecastillo, a los que se unen los dirigentes blanquiverdes. Javier González Calvo, consejero delegado de Infinity en la entidad blanquiverde es un fijo claro, al que en esta ocasión y puede que en los próximos días también, se le ha unido Jesús Coca.

La sesión de la tarde fue especialmente divertida, completamente realizada con balón y en la que las finalizaciones, llegadas por banda, construcción de la jugada desde atrás y los remates a portería fueron una labor constante. Juan Sabas quiere «comunicación», palabra que no paró de repetir. Mario Ruiz se llevó un codazo de Piovaccari en la pugna por un balón, aunque el cántabro, después de ser atendido del terreno de juego al sangrar por la nariz, regreso al terreno de juego sin mayores complicaciones. Parece que el verano se anima definitivamente para el Córdoba CF.