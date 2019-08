Magdalenas Entrenas: "El libro de accionistas se lo queda esta"

La todavía consejera del Córdoba CF, Magdalena Entrenas, ha dado hoy una extensa rueda de prensa en la que ha relatado su experiencia en la entidad blanquiverde, desde su llegada, en enero del 2018, hasta la actualidad, y ha cargado contra su presidente y máximo accionista, Jesús León, al que ha tachado de "mentiroso, cobarde prepotente y déspota", entre otros calificativos.

Entrengas se ha referido al libro de accionistas, reclamado por el club a la abogada y exasesora legal de la entidad blanquiverde. "El libro de accionistas del Córdoba lo tengo yo. ¿Está claro? Lo tengo yo porque se me depositó a mí y en el requerimiento dice que lo tengo como depositaria. Si es que me lo dieron para que me lo custodiara", se quejó Entrenas, que advirtió de que "lo voy a mantener hasta que un juez me lo pida. Y me voy a arriesgar a las querellas que me quieran poner. Ni se lo voy a dar al representante de Azaveco ni al consejo. Lo quieren para que ahora un secretario consejo... Tengo mis sospechas, porque ahí van inscritos también los minoritarios -me comprometí con ellos-, y como soy la custodia y como soy consejera, hasta el día que me cesen voy a seguir teniendo el libro". Finalmente, Entrenas aseguró que daría el libro "o al registrador o al juez que me lo pida" y fue categórica: "El libro se lo queda esta", en referencia a ella misma.

La consejera aseguró también que "dinero para pagar el proyecto que se ha hecho no hay. El día 30 viene nómina y Seguridad Social. No hay dinero", insistió, reclamando que León cumpliera la palabra dada en el consejo, de que iba a poner el dinero. "¿Lo ha prestado?" se preguntó Entrenas, que afirmó, además, que "el desbloqueo federativo ha salido -de la venta- del 15% de Andresito. Yo lo he denunciado. Voy a estar aquí hasta que me cesen en una junta y hasta ese momento tendré el libro accionistas".

Asimismo, Entrenas fue muy gráfica con el desembolso realizado por el presidente y máximo accionista para hacerse con las acciones del Córdoba: "Jesús León ha puesto cero pelotero para comprar el Córdoba CF".