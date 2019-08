Magdalena Entrenas no estará en la reunión del consejo de administración

El consejo de administración del Córdoba convocado con urgencia para esta tarde a las 17.00 horas en El Arcángel no contará con la participación de dos de sus miembros. Magdalena Entrenas ha expresado a este periódico que no acudirá a la reunión y que tampoco estará Alfredo García Amado. “Los dos estamos de vacaciones, se convocó con menos de 24 horas de antelación y yo me enteré antes por vosotros (noticia adelantada por este periódico) que por el club".

Fuentes del club, por su parte, afirman a este periódico que todos los consejeros tenían conocimiento de la convocatoria del consejo de administración "al menos desde hace tres días", extremo que choca con los motivos esgrimidos por Magdalena Entrenas para no asistir.

La consejera del club entiende que "se están mezclando temas" y que el consejo debería tratar el desbloqueo de los derechos federativos, cuestión que afecta a la normalidad de la entidad. Además, cuestionada sobre si existe una pérdida de confianza entre ella y Jesús León, asegura que "me debo al club, y no al presidente. Soy consejera del Córdoba CF".

Además, Entrenas ha querido aclarar que no se puede destituir a un consejero en una reunión del consejo de administración, ya que ese tipo de ceses deben aprobarse "en junta de accionistas".

La abogada ha “enviado al presidente los motivos por escrito a través de varios canales de comunicación” los motivos de su no asistencia. Lo hizo anoche, tras la publicación de Diario CÓRDOBA, remitiendo el mismo mensaje al resto de consejeros, y ha tenido a bien remitirlos a este periódico para su conocimiento general:

Como le he dicho a Jesús por teléfono hace un rato, no me parece pertinente convocar un Consejo de administración un martes 13 de Agosto, a las 5 de la tarde, con menos de 24 horas de antelación y sabiendo que no está Alfredo en Cordoba y que yo tampoco estoy, pues es de sobra conocido que estoy fuera en unas vacaciones con mi familia que necesitaba de manera extraordinaria.

Para colmo, nada se concreta en la convocatoria recibida sobre el motivo del Consejo porque decir que es “para tratar la actualidad del club” me parece cuanto menos insuficiente, cuando la única actualidad que hay es de índole económica y no depende precisamente del Consejo.

Llevo pidiendo la convocatoria de un Consejo desde hace tiempo y así lo he manifestado y solicitado, precisamente ante decisiones que se han ido adoptado sin celebrar consejo alguno y con las que no he estado conforme al conocerlas a toro pasado; ante la discrepancia que mostré sobre ciertas disposiciones o pagos que se hicieron y no otros e incluso porque ya tenía que haberse celebrado el Consejo que tratara de forma exhaustiva el presupuesto de la próxima temporada, que debiera haberlo sido 30 días antes del inicio de la misma. A lo anterior añado ahora contratos sin firmar; falta de pedidos de equipaciones para poder competir y un largo etcétera.

Mientras, al menos yo desconozco los pagos que se hayan hecho desde el cierre del 30 de junio con todos los ingresos de taquilla y el por qué no se han afrontado a día de hoy y de manera prioritaria los pagos que tienen bloqueada la inscripción, con la enorme gravedad que ello supone.

No, no me parece nada seria esta convocatoria ni en su forma, ni en su fondo y que ya esté publicada en DIARIO CORDOBA incluso antes que yo la conociera, al parecer enumerando unos temas que al menos en mi convocatoria no vienen.

Pido la suspensión del Consejo hasta que Alfredo y yo podamos estar, pero si así no fuera, no necesito delegar ni mi representación, ni mi voto, porque en el correo de mi Secretario no se dice que se vaya a votar nada y solo se adelanta que se tratará “la actualidad del club”. Eso es poco más que nada. Todos sabemos que la única penosa actualidad es una batalla que no es del Consejo, ni la puede arreglar el Consejo y que la actualidad real del consejo desde hace tiempo jamas se trata... ¿Es que esta convocatoria oculta algo retorcido que se me escapa? Puede ser, porque he aprendido que siempre hay una realidad paralela y oculta.

