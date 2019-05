Magdalena Entrenas: "González mintió más que habló"

La consejera y asesora legal del Córdoba, Magdalena Entrenas, dedicó un corto espacio de tiempo a la actualidad blanquiverde durante su comparecencia con la Asociación Provincial de Joyeros y su contencioso ganado a Tous. A Entrenas se le preguntó sobre las últimas declaraciones públicas del exmáximo accionista y presidente del Córdoba, Carlos González, refiriéndose en concreto a la que realizó en el programa Por la Escuadra, de Onda Mezquita. La consejera blanquiverde reconoció que «no pierdo el tiempo en ver ningún programa en el que salga el señor González. Salió en Onda Mezquita, casa con la que me une mucha relación. No estoy al tanto, pero no he tenido tiempo de ver», admitió Entrenas, que lanzó una andanada al exmandatario: «Por lo que me han dicho, -estuvo- en su tónica habitual, mintió más de lo que habló. Pero bueno, no lo sé». En cualquier caso, Entrenas avisó de que «ya habrá cosas que saldrán en su momento y sabremos si dijo la verdad o no».



También se le preguntó a la consejera si le preocupaba la situación de impagos de la entidad blanquiverde. «Cómo no me va a preocupar. Tendría que ser una insensata descerebrada, que no lo soy. Claro que me preocupa enormemente, pero yo también puedo llegar hasta donde llego. Estoy para ganar pleitos, para contestarlos pero hay otras cuestiones en las que no decido. Cuando hay cosas que se someten a mi consideración doy mi opinión» y añadió que «la gente que no cobra la tengo en mi pensamiento y en mi corazón cada noche, pero buscar el dinero no me corresponde a mí». Finalmente, informó de que el partido homenaje del Córdoba Femenino fue «íntegramente financiado por el Banco Santander», al que agradeció públicamente su colaboración.