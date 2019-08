Magdalena Entrenas asegura que León «no ha puesto un euro»

La todavía consejera del Córdoba CF y ex asesora legal de la entidad blanquiverde, Magdalena Entrenas, ofreció ayer una rueda de prensa de casi dos horas de duración en la que denunció que «Jesús León no ha puesto un euro» en la compra del paquete mayoritario de acciones. Según Entrenas, «dos millones se los prestó Luis Oliver», mientras que otros 500.000 euros fueron prestados «por Alfredo García Amado», mientras que los otros dos millones y medio (hasta los cinco ya cobrados por Carlos González) también fueron prestados a León, según Entrenas, por «un amigo, un primo o un hermano». Por lo tanto, para Magdalena Entrenas, «León ha puesto cero patatero para comprar el Córdoba». Entrenas aseguró que fue Luis Oliver quien le «quitó la venda» en la visita que el Córdoba realizó a Almendralejo, a principios de marzo y negó que actualmente tenga ninguna cercanía con el empresario navarro. «Yo tuve relación a raíz de conocer ciertos datos el día de Extremadura. No sé cómo explicarlo. ¿Relación a qué nivel? ¿Si he hablado alguna vez con ellos? Sí, pero muchas veces mandada por Jesús -León-. No tengo más relación e interés y el que diga lo contrario miente», justificó la consejera de la entidad blanquiverde.



Entrenas dejó claro que no entregará el libro de accionistas, que le fue requerido por el consejo de administración del Córdoba CF, porque, aseguró, ella es la encargada de su guardia y custodia y lo será «hasta que un juez me ordene que lo entregue». Gráficamente, declaró que «el libro de accionistas se lo queda esta» y volvió a negar que se le hubiera requerido hasta esta misma semana, en contra de lo publicado en estas mismas páginas. Según la información que obra en poder de este periódico, el BuroSMS enviado por el Córdoba, de fecha 13 de agosto a las 18.06 horas fue rehusado por Entrenas cinco días después, el 18 de agosto, a las 18.10 horas. Dicho BuroSMS fue remitido por el Córdoba después de numerosos mensajes en los que le solicitaba la devolución del libro de accionistas a los que Entrenas no contestó.



La consejera también argumentó que «creo que ha llegado el momento de decir muchas cosas que son verdad. Puedo entender absolutamente que ustedes piensen que lo hago por despecho, incluso por dinero, pero hasta en mi casa me han pedido que dimita».



Finalmente, para Entrenas «León es una persona que no mide las consecuencias y eso es muy peligroso en la vida. Mi preocupación es que sin Alfredo Garcia Amado no sé a dónde vamos. A lo mejor ahora encuentra un inversor que ponga el dinero, porque en el Córdoba CF hay que poner dinero. Si se va a acometer un proyecto con esta plantilla y este entrenador, hay que ponerlo. Con lo que queda de los patrocinios y de la ayuda al descenso no hay», aseguró.