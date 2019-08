Un lunes largo en el horizonte

El mercado de fichajes se encuentra en ebullición y el Córdoba CF se mueve en todos los frentes y valora diversas opciones en todas las líneas. De ahí que todo apunte a que las últimas incorporaciones que han de reforzar el equipo de Enrique Martín no lleguen antes del domingo, entre otros motivos, porque muchos de los futbolistas contactados mantienen la respuesta: esperar hasta la aparición de un equipo de superior categoría y, en caso contrario, valorar las que vienen de abajo. Y ahí ha de encontrarse el Córdoba CF con ofertas lo suficientemente atractivas como para ser elegido por delante de otros clubs de Segunda División B que pelean con él por hacerse con los servicios de jugadores diferenciales.

Un caso paradigmático es el de Luis Muñoz. El exblanquiverde y jugador canterano malaguista tiene todos los visos de no jugar tampoco esta temporada con el primer equipo de la Costa del Sol. El Málaga pretende incorporar a varios elementos para el eje de la defensa y Luis Muñoz, que tiene en este caso dorsal del Atlético Malagueño, cuenta con muchas papeletas de salir de Martiricos. Pero el joven central sub-23 desea esperar hasta el lunes a media mañana, ya que tiene la esperanza de que si no consigue continuar en el Málaga, se presente un club de Segunda División que desee incorporarlo a su plantilla. En caso de que no sea así, el Córdoba CF tendrá muchas papeletas para contar de nuevo con él.

Además, el mercado está moviéndose de manera en ocasiones extraña, ya que futbolistas que hace semanas dijeron que no al Córdoba CF porque tenían la confianza de que podían aspirar a clubs de Segunda, ahora no cierran las puertas a la entidad blanquiverde, aunque de nuevo remiten al domingo o al lunes para dar la respuesta definitiva.

Lo que sí deja a las claras la situación es que tanto Alfonso Serrano como Jorge Rodríguez de Cózar deberán tener algo más que agilidad en esas últimas 48 horas, porque si bien es cierto que en esa recta final de mercado pueden aparecer opciones más que interesantes e impensables en otro momento del verano, no es menos cierto que también pueden encontrarse con la obligación de aceptar futbolistas que les convenzan menos porque dicho mercado no ofrezca ya nada mejor.

En cualquier caso, sí que intentan incorporar, al menos, a un central -por lo que no sería extraño que uno de los de la actual plantilla termine saliendo tras haber llegado hace algo más de un mes-, un mediocentro defensivo, un extremo -se estuvo peleando por Moyita hasta ayer, pero finalmente el de Osuna se decantó por el Rayo Majadahonda- y un delantero centro. No se descarta una incorporación más, pero de nuevo dependerá de lo que ofrezca la recta final del mercado de fichajes.

Una recta final que se prevé caliente para el Córdoba CF, por lo que el lunes próximo, fecha en la que se cierre definitivamente hasta enero, se prevé que la jornada será especialmente larga, con movimientos aparentemente cerrados que no serán así y alguna sorpresa. El Córdoba CF cerrará entonces el plantel.