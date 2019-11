Luis Garrido se entrena con el Córdoba CF

El centrocampista hondureño Luis Garrido ya se ha ejercitado con el Córdoba CF este viernes por la mañana en la ciudad deportiva, tras llegar el jueves a la ciudad, y tras pasar el reconocimiento médico. Garrido lo ha hecho en solitario y no con el grupo, en su primera toma de contacto a las órdenes de Raúl Agné y su cuerpo técnico.

📸 Tenemos chico nuevo en la oficina 😁



Bienvenido, @luisgarrido_19 🤗 pic.twitter.com/ChLscMiAl7 — Córdoba CF (@Cordobacfsad) November 15, 2019

Precisamente Agné ha destacado en rueda de prensa que Garrido "es un jugador con mucho músculo, un recuperador. Ha entrenado en solitario y esperemos que nos aporte ese músculo. Con balón es correcto pero físicamente es muy fuerte".

Además, hay que destacar que en el entrenamiento de este viernes Jesús Álvaro y Xavi Molina se han entrenado también aparte, y Antonio Moyano se ha quedado en el gimnasio haciendo trabajo específico.

Hay que recordar que Luis Garrido no está inscrito con el Córdoba CF y que no podrá debutar hasta que se abra el mercado de invierno, el 1 de enero. Así, y siempre y cuando el club pueda dar de alta su ficha en la RFEF, el hondureño no podrá jugar con los blanquiverdes hasta la jornada 19 del grupo IV de Segunda B, la primera que se disputa en enero del 2020.