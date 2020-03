Garrido: "Es importante que nos unamos y seamos fuertes"

El mediocentro hondureño Luis Fernando Garrido ha hecho unas declaraciones, a través del gabinete de prensa del Córdoba CF, en las que ha llevado a cabo un análisis de la situación actual que existe actualmente, como consecuencia de la crisis del coronavirus. Uno de los fichajes del pasado mercado invernal ha hablado sobre lo queda al equipo blanquiverde en lo que resta de liga.

-Más de una semana trabajando en casa, cumpliendo la cuarentena y lo que queda. ¿Cómo lo lleva y qué hace para no aburrirse?

-Con mucha responsabilidad, pues soy consciente de que es lo más importante para estar bien que es la salud. Vivo solo y lo que hago es ejercicios y mi propia comida. No me aburro, ya que soy un hombre al que no le gusta salir y prefiere estar en casa, así que llevo esta situación con tranquilidad y responsabilidad.

-¿Imaginaba vivir algo así, a nivel mundial y con tantas víctimas?

-No me lo esperaba y ojalá pase lo más pronto posible para volver a la normalidad, que es muy importante, y jugar de nuevo al fútbol que es lo que me gusta. Ahora, sin embargo, el fútbol pasa a un segundo plano, puesto que lo más importante es la salud. Hay que saber enfrentarse a estas situaciones con responsabilidad y profesionalidad.

-¿Cómo está la situación en su país y cómo se encuentra su familia?

-Mi país también se ha visto afectado por el coronavirus, ya que hay unos 60 casos. Estoy preocupado también por la situación de mi país. Mi mamá me llama todos los días para preguntarme si estoy bien e intento tranquilizarla diciéndole que estoy bien y que todo esto pasará.

-¿Alguna novedad con su selección?

-No hay ninguna por ahora al estar todo parado. También me han mandado un plan de alimentación desde la selección. Se avecinan cosas importantes para la selección, así que hay que intentar estar bien.

-Tiene una tabla de ejercicios y alimentación para no decaer en la forma física. ¿Puede cumplirla o se hace complicado?

-Trato de hacer algo para no perder la condición física. No es fácil estar parado tanto tiempo pero lo más importante es la salud. Espero que el trabajo que hay establecido sirva. Intento llevar una dieta estable que consiste en comer pollo, salmón, vegetales, pasta y mucha fruta.

-Se habla de que por mucho que se intente no perder la forma, luego harán falta dos semanas al menos de trabajo en grupo y entrenos para volver. ¿Qué piensa al respecto?

-Creo que se perderá un poco. Los entrenadores decidirán en su momento si hay que hacer un trabajo extra para coger la condición física correcta para afrontar el resto del torneo. Se viene encima una etapa difícil y complicada pero este club es el Córdoba y hay que afrontar esta situación con responsabilidad y profesionalismo. Quiero estar al final entre los cuatro, pues es el sueño de todos nosotros.

-¿Es diferente la situación del Córdoba al tener que adaptarse a las ideas de un nuevo entrenador?

-Pienso que la idea es la misma, que el equipo se clasifique para el play-off y ascender a Segunda. El nuevo entrenador trae sus propias ideas y manera de trabajar y uno como jugador tiene que tratar de acatar las órdenes lo más pronto posible, con el fin de luego llevarlas al campo para el bienestar del equipo. Lo más importante es el equipo y espero estar a la altura para ayudarlo. Espero que todo salga bien.

-¿Cree qué hay que acabar la temporada como sea, cómo parece ahora que es la tesis del fútbol europeo, o cuál es su opinión al respecto?

-Con tal de que se pueda terminar el torneo, que se vaya al mes que quieran, no hay ningún problema. Es mi trabajo y si hay que irse a julio, pues hasta julio. El tema de si ya no hay contratos lo tiene que manejar la junta directiva y arreglarlo, si es que se da.

-Se ha hablado incluso de irse a julio, aunque algunos jugadores estarían sin contrato. ¿Lo ve viable?

-Hay que esperar a que esto pase y seguir a continuación con el torneo. Los jugadores recibimos órdenes y se hará lo que se considere que es correcto. Espero que el torneo pueda continuar y se pueda terminar jugando y disfrutando de hacer lo que me gusta que es jugar al fútbol. Los jugadores intentaremos hacerlo bien. Jugar al fútbol es algo maravilloso. Confío en Dios para que esto pase y pueda acabarse el torneo de la mejor manera posible.

-¿Cómo ve esas diez últimas jornadas para el Córdoba?

-Son diez finales en las que hay que salir a darlo todo. Hay que dar la vida, pues estará en juego la clasificación. Primero hay que clasificarse y luego verá el equipo lo que es el play-off. Son diez finales, este equipo es el Córdoba y hay que darlo todo.

-Hay que centrarse ya solo en meterse como sea entre los cuatro primeros, porque en un play-off puede pasar de todo, ¿cómo lo ve?

-Está la posibilidad de llegar al primer lugar. Nada está dicho todavía, matemáticamente existe la posibilidad pero hay que ir paso a paso. Primero hay que estar entre los cuatro primeros y si se puede pelear por el primer lugar, también lo intentaremos. Pienso que el equipo es grande, con mucha historia y si se clasifica entre los cuatro sería algo maravilloso. Lo primero es estar entre los cuatro y luego ver si se puede pelear por el primer lugar porque matemáticamente se puede.

-Por último, ¿qué mensaje manda a la afición en estos momentos?

-Hay que creer en este equipo, cumplir con las órdenes establecidas y quedarnos en casa. Soy un creyente de la palabra de Dios y hay una palabra, en la Biblia, en Josué 1.9, en la que se dice que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Es importante que nos unamos y seamos fuertes. Sabemos que lo que está pasando no es fácil, es una situación triste para todo el mundo pero pienso que después de la tormenta va a venir la calma, pero eso va a llegar si estamos unidos, somos fuertes y cumplimos con las órdenes establecidas. Tampoco hay que perder la fe en el equipo y en la situación que todos estamos viviendo. Vamos a salir victoriosos de todo esto. Dios los bendiga y muchos abrazos a todos.