Loureiro y Neftali, novedades en la expedición a Cádiz

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha dado a conocer este sábado la lista de 18 convocados que se han subido al autobús, camino de Cádiz, donde este domingo visitan el Ramón de Carranza, a las 18.00 horas.

Causan baja y no están disponibles Carrillo -por la cláusula del miedo y convocado por la selección de Filipinas- y Blati Touré, citado también por su combinado nacional. Quim Araújo, Carbonell y Quezada no están convocados por decisión técnica. Mientras, Chus Herrero se cae por lesión, y no se le espera en las próximas jornadas.

Son novedades, respecto a la convocatoria de la pasada jornada, Loureiro y Neftali.

La lista al completo, por posiciones, es la siguiente:

Porteros: Carlos Abad y Marcos Lavín.

Defensas: Fernández, Loureiro, Quintanilla, Flaño y Menéndez.

Centrocampistas: Luis Muñoz, Vallejo, Bodiger, Alfaro, Aguado y Javi Lara.

Extremos: De las Cuevas y Jaime Romero.

Delanteros: Andrés Martín, Neftali y Piovaccari.