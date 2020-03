El liderato en juego en el estadio Cartagonova

La jornada 27 del Grupo IV de Segunda B es de alto voltaje. En el estadio Cartagonova se pone en juego el liderato, actualmente en manos del Marbella, que tiene un punto más que el anfitrión, un Cartagena que no quiere despegarse de la lucha por la primera plaza. A las 18.00 horas ambos equipos disputarán el duelo de la jornada. Todos sus rivales por el play off estarán bien atentos a lo que ocurra en Cartagena.

Uno de ellos es el Yeclano, que recién recuperó la tercera plaza pero que rinde visita a un equipo con más plantilla y expectativas que puntos, el UCAM Murcia. El cuadro universitario está más cerca del descenso que de las eliminatorias de ascenso y ha visto pasar por su banquilllo hasta a cuatro entrenadores. Desde las 17.00 horas tratará de lograr una victoria de esas que suben la moral ante un Yeclano que sigue siendo la gran revelación del campeonato.

A la misma hora, a las 17.00, el Badajoz rinde visita al colista del Grupo IV, un Villarrobledo que no gana desde el 21 de diciembre y que tiene la salvación a ocho puntos. No será tarea fácil para los pacenses, de más a menos en esta Liga y que no ganan fuera de casa desde hace más dos meses.

El sexto en la tabla, el San Fernando, tratará de no perder comba con el Córdoba CF desde las 17.00 horas ante el Cádiz B. El filial amarillo visita al San Fernando en un derbi provincial cargado de emoción, ya que a los locales solo les vale ganar y los visitantes han demostrado defender con uñas y dientes cada punto en disputa.

El resto de la jornada se completa con los siguientes partidos: Linense-Recreativo, Mérida-Real Murcia, Talavera-Sevilla Atlético y Don Benito-Villarrubia.

Este sábado el Sanluqueño cayó por 0-2 en su campo ante el Recreativo Granada.