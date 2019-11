León: "Aglomerados va a recurrir los dos autos dictados por el juez"

El hasta hace unos días presidente del Córdoba CF, Jesús León, declaró a este periódico que «Aglomerados Córdoba va a recurrir los dos autos dictados por el juez» Fuentes Bujalance. León entiende que «no se ajustan al procedimiento». León avisa de que «hay jurisprudencia sobre el asunto de la unidad productiva en el caso del Polideportivo Ejido, donde ocurrió lo mismo y, al final, se desestimó todo el procedimiento». El montoreño cree que «poner un concurso sobre un concurso no se ajusta» a la realidad del club y entiende que «hay suficientes indicios para pensar que no se ajusta a derecho», poniendo como ejemplo que «el administrador judicial pase a ser concursal». También comentó León que «es al menos llamativo que en tan solo cinco días ha dado tiempo a estudiar el club, a buscar soluciones, a solicitar un concurso y a que algunos interesados presenten una oferta».

También llama la atención León sobre la separación entre unidad productiva y SAD. «Si van a desligar la producción fruto del objeto de la sociedad y esta es la que tiene los derechos federativos para competir, no entiendo como puede seguir, precisamente compitiendo, el Córdoba CF», comentó. «Hace tiempo que vengo buscando una solución financiera para el club y existe una oferta con la que se busca exactamente lo contrario a lo que se pretende hoy -por ayer-, dotando de estabilidad al club», explica León. «La situación económica de la SAD está muy lejos, muy lejos, de la planteada por los administradores y el juez», según el expresidente, que entiende que los autos de Fuentes Bujalance son «perfectamente recurribles y así lo haremos desde Aglomerados Córdoba». León comentó que «he comprado unidades productivas de empresas, pero en una empresa hay partes buenas y otras malas. Ahí unes esas partes en otra unidad productiva que tenga sentido y en esa parte buena, con todos los activos y pasivos, lo que se realiza es una especie de escisión», algo que, entiende, no se puede hacer en el Córdoba CF. «Aquí hay una sola unidad productiva, no hay nada que separar ni escindir. La unidad productiva y el club es lo mismo», de ahí que entienda que «hay mucho desarrollo legal en esos autos que entendemos que deben ser debatidos jurídicamente».

«Llevamos tiempo trabajando en una solución y ante los acontecimientos esta se ha agilizado. Está muy trabajada y es buena para el Córdoba CF», finalizó León.