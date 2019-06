Larga lista de bajas en el Córdoba para el último partido de Liga

VUELTA AL TRABAJO

Otra larga lista de bajas para el cierre

Luis Muñoz no podrá disputar el último encuentro, en Riazor, por sanción. Además, Quintanilla, Miguel de las Cuevas, Quezada, Álvaro Aguado, Andrés Martín, tampoco podrán estar disponibles para Rafa Navarro, que además ya no tiene a Carrillo y a Blati Touré. En principio, solo tendría el técnico a 16 jugadores disponibles, como mucho, para la convocatoria del último partido.

BAJA 'ACTIVA'

El doctor, también lesionado

Uno de los detalles llamativos de la vuelta al trabajo, ayer, de la primera plantilla blanquiverde fue la muleta en la que se apoyaba el doctor del equipo, Bernardo Viana, de la Clínica Beiman. Viana, que asumió la responsabilidad médica del primer equipo tras la rescisión a Bejarano, tiene problemas en el sóleo surgidos de la práctica deportiva. Viajará a Riazor, en cualquier caso.

LUIS MUÑOZ

Agradecimiento virtual de su abuela

Mari Carmen Sánchez, abuela de Luis Muñoz, agradeció ayer «en nombre de sus padres y en el mío» a la afición del Córdoba «por ese acogimiento y cariño demostrado durante el tiempo que estuvo en ese club y en esa maravillosa ciudad». La abuela del central blanquiverde asegura que seguirá la actualidad del club y que «volvereis a donde mereceis estar. Lo deseo de todo corazón».

INVESTIGACIÓN REYES

El exceso de velocidad, clave

El exblanquiverde José Antonio Reyes, fallecido el sábado en un accidente de tráfico en el que también murió su primo, circulaba a más de 220 kilómetros por hora, según pudo confirmar la Guardia Civil de Tráfico. Así lo indicaron ayer fuentes del instituto armado, que señalaron que no se puede saber, al menos de momento, la velocidad exacta a la que viajaban, pero sí que era superior a 220 km/hora en un tramo que está limitado a 120. La Guardia Civil no descarta que otro de los factores que intervino en el accidente fuera la distracción. Ayer martes, el director general de Tráfico en funciones, Pere Navarro, señaló que la investigación aún no había concluido, pero recordó que «salida de vía, vuelta e incendio es un problema de velocidad», en la mayoría de los casos investigados.