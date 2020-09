El lado motivador de Juan Sabas

La intensidad va en aumento a medida que avanzan las sesiones de trabajo dentro del Córdoba CF. Así al menos quedó reflejado este miércoles durante una jornada en la que el entrenador, Juan Sabas, alzó la voz en más de una ocasión para corregir todos los aspectos que no le agradaron. En la matinal no estuvieron presentes el guardameta Juliaan Laverge y el lateral Álex Robles -ambos en el gimnasio- mientras que al central Bernardo Cruz se le realizó una valoración de su estado físico. A las tres mencionadas ausencias se le unió la ya conocida del también defensor Iván Robles, quien continúa a la espera para ser operado de su menisco.

El recuperador, Javier Poveda, centró su labor en los tocados que actualmente figuran en el vestuario: el zaguero Xavi Molina y el medio Djak Traoré. Los jugadores desempeñaron ejercicios con el esférico como protagonista antes de partir de la Ciudad Deportiva. El centrocampista Mario Ortiz, por su parte, sí formó junto al resto de sus compañeros y completó prácticamente la totalidad del día salvo el partidillo final. En ese momento se quedó haciendo específico junto al jefe de los servicios médicos, Víctor Salas.

La plantilla blanquiverde afrontó un entreno donde las transiciones de balón tuvieron su importancia. De hecho, una vez superado el primer tramo de la actividad, el ritmo fue en aumento mediante presión y salida en tres espacios de diferentes dimensiones. Precisamente en este instante se mostró muy activo Sabas, ya que no quiso que ningún futbolista se durmiera y llevara a cabo su cometido de la mejor manera posible. El joven Julio Iglesias recibió una pequeña reprimenda del madrileño tras permanecer demasiado tiempo sin intervenir. “Como estés 10 segundos sin moverte, te mando a la banda a correr, que tienes 20 años”, le comentó. El medio, acto seguido, ofreció una versión diferente y contentó al preparador.

Pero no todo lo que Sabas expuso a sus pupilos versó en torno al reproche. Es más, el buen hacer del grupo a la hora de sacar la pelota jugada y los cambios de banda fueron muy valorados desde el cuerpo técnico. Poco después, en el partidillo con el que se cerró el trabajo, le pidió a Iván Navarro que aprovechara la profundidad por el extremo para hacer daño. “Cuando se huele sangre, se va, no me gustan los delanteros que van de mentira”, le indicó. El atacante Carlos Valverde no disputó esta última prueba y se retiró antes de tiempo con molestias físicas.

El equipo volverá el jueves a la Ciudad Deportiva a las 8:45 horas. Todavía quedan por delante algunas sesiones en Córdoba antes de viajar hacia Montecastillo (Jerez de la Frontera) el próximo lunes. Allí se dará inicio al segundo stage de esta pretemporada.