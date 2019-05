El juvenil Moyano cumple "un sueño" al debutar con el Córdoba

El juvenil Antonio Moyano reconoció que cumplió ayer “un sueño” al debutar con el primer equipo del Córdoba, aunque reconoció que “me habría gustado un debut con el equipo en otras circunstancias, pero es el momento de trabajar para devolver al club al sitio en el que se merece estar”.

Moyano, “contento por la oportunidad que me ha dado el club”, aseguró que “intenté aprovecharlo y dar lo mejor que tengo, estoy muy agradecido”. Además, manifestó que “soy canterano y soy cordobesista, llevo nueve temporadas aquí y siempre es un sueño debutar en Segunda con el equipo de mi ciudad”.

Sobre las indicaciones que le dio su técnico Rafa Navarro, Moyano aseguró que “el míster me transmitió su confianza, me dijo que jugase y que estuviera tranquilo, que fuera yo”.

PIOVACCARI: "NECESITAMOS QUE EL CÓRDOBA VUELVA AL SITIO QUE SE MERECE"

Por su parte, el italiano Piovaccari, que ante Osasuna marcó y suma ya 12 tantos esta temporada, aseguró que "sabíamos que era el último partido y tendríamos que haber salido más enchufados, como en los últimos partidos". Reconoció que "la temporada ha sido mala" y que "los culpables somos nosotros, hace un año estaba el campo lleno", por lo que "necesitamos que el Córdoba vuelva pronto al sitio que se merece".

Además, afirmó que "yo volví al Córdoba por el cariño y por mi familia, creía en un proyecto diferente pero al final no salió nada bien". Sobre su futuro cree que "no es el momento de hablar" y que eso tocará "después", aunque deslizó que "estoy muy cómodo en la ciudad, mis hijos son medio cordobeses y espero arreglar todo antes de que llegue una oferta, no sé lo que voy a poder esperar".