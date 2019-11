El juez detiene la declaración de Carlos González por una posible investigación

Álvaro Cerezo, letrado del despacho Montero Aramburu y abogado de Jesús León en la querella interpuesta por Joaquín Zulategui al presidente del Córdoba CF por apropiación indebida, ha manifestado esta mañana, a la salida de la Ciudad de la Justicia, que "han suspendido la declaración" de Carlos González, que acudió como testigo, "porque de las preguntas que estaba haciendo el juez podía dar lugar a que saliera imputado", en referencia al expresidente de la entidad blanquiverde. Cerezo añadió, en referencia a González, que "lo van a citar como investigado en una futura declaración por las relaciones que tenía Jesús León con la casa de Madrid y los pagos que se hicieron de esa casa de Madrid", residencia habitual de González.

Ampliando la valoración sobre la decisión del juez, el abogado ha reseñado que "para que el fiscal haya solicitado la suspensión de la declaración" de González, el recorrido legal de la decisión "es bastante grande", según su criterio, ya que "se ha susupendido para respetar los derechos de Carlos (González) y yo venía para preguntar sobre eso", ha reconocido Cerezo.

También ha hablado el abogado sobre el motivo inicial de la declaración, el documento que sostiene la indemnización del club a Grucal por la no ejecución de la ciudad deportiva en el Parque del Canal. Cerezo ha informado de que González "ha negado la existencia del documento porque le falta un punto y y un guión a la firma. La fotocopia es la que está en el juzgado y el original ya veremos si lo presentamos o no lo presentamos. Esto es de su etapa en el club, dice que no tiene la copia", ha comentado, para ampliar que "solo en arquitectos y en la licencia se le han ido dos millones", según ha declarado González, "por lo que habrá que cotejarlo con el Ayuntamiento. Una obra que cueste dos millones solo en licencia me parece excesivo", ha comentado Cerezo, para el que "están intentando justificar algo que no es justificable".

Finalmente, el abogado de Jesús León ha informado de que a González se le ha tomado "cuerpo de escritura" para comprobar si la firma que aparece en esa copia presentada en el juzgado es suya o no, aunque Cerezo señaló que "no ha negado que sea suya, sino que no es completa y que el documento es una copia", remarcó Cerezo.