El juez Caballero 'vuelve' al Córdoba CF

Un pequeño gran paso para el Córdoba CF. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio luz verde este miércoles a la comisión de servicio que ha de cubrir el juez Fernando Caballero García sustituyendo hasta el próximo 31 de diciembre a Antonio Fuentes Bujalance en el Juzgado de Lo Mercantil para entrar en el caso Córdoba. Básicamente, el juez Caballero ha de tomar posición sobre el auto de venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF a favor de Infinity Capital, un auto que provocó la petición de recusación de Fuentes que la Audiencia Provincial aceptó.

Ahora, Caballero ha de decidir si dicho auto de venta posee todas la garantías jurídicas necesarias y, en caso de que lo vea así, Infinity tendrá vía libre para aportar a su petición de inscripción de Unión Futbolística Cordobesa SAD en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) un dictamen que daría mayor peso al argumento que siempre ha sostenido, que el organismo federativo ha de aceptar dicha inscripción con ese respaldo jurídico.

El nombramiento de Caballero se produce justo una semana antes de que concluya el plazo de inscripción en la RFEF, prorrogado por ella misma este martes, y también a siete días de que se celebre la junta general de accionistas convocada por el administrador concursal, Francisco Estepa.

Fernando Caballero García nació en Palma del Río en 1970. Tras pasar por la Escuela Jurídica de Barcelona y ejercer como juez en prácticas en Zafra (Badajoz), su primer destino fue en la misma localidad que nació Javier González Calvo, precisamente, Almendralejo. Posteriormente ejerció como magistrado en Algeciras (Cádiz) y tras superar la correspondiente oposición, tomó posesión como Juez de Lo Mercantil en Córdoba, en 2006, puesto que compartió como titular también del de Primera Instancia 9. En el Juzgado Mercantil, entre otros asuntos, vio el primer concurso de acreedores del Córdoba CF, para el que nombró como administradores a Daniel Pastor y a Alberto Escudero. Tras nueve años en el Juzgado de Lo Mercantil, en abril del 2015 ocupó un puesto en la Audiencia Provincial de Córdoba, desde donde se le ha dado ahora una comisión de servicio en el Mercantil para ver el caso Córdoba y el auto de venta de la Unidad Productiva de la entidad blanquiverde.

No está claro que los tiempos jueguen a favor de los intereses del club o, en este caso, de Infinity. Actualmente, Caballero se encuentra en periodo de vacacional y no se espera que comience su comisión de servicio antes de la primera semana de septiembre. Además, según diversas fuentes jurídicas consultadas por este periódico, el anterior titular del Juzgado de Lo Mercantil necesitaría de varias semanas para tener conocimiento de todo el proceso de subasta y venta posterior de la Unidad Productiva de la entidad blanquiverde, por lo que en principio, todo apunta a que no habría un dictamen, favorable o no, antes de finales de octubre.

En cualquier caso, habrá que esperar acontecimientos durante las próximas semanas para comprobar cómo se van agotando los tiempos y los plazos en torno al Córdoba CF, aunque Infinity siempre ha defendido que el auto actual es suficiente.