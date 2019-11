El juez autoriza la venta a Infinity de la unidad productiva del Córdoba CF

El juez de lo Mercantil de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, ha dado vía libre al administrador concursal, Francisco Estepa, para que culmine la venta de la unidad productiva del Córdoba CF a Infinity, grupo de inversión de Baréin representado en España por la firma Crowe.

En su auto, Fuentes Bujalance realiza una serie de valoraciones y razonamientos jurídicos, el primero de ellos, al recordar que la SAD Córdoba CF "tiene 20 años de historia", por lo que entiende las alusiones a la historia de dicha SAD como "vacuas", una sociedad anónima deportiva que ve como "un mero instrumento

jurídico impuesto por la normativa sectorial. Lo que posee la historia es el equipo, y al igual que dicha historia no se perdió en el año 2000 cuando se constituye la SAD, no se va a perder ahora si se culmina el proceso de venta que ya se adelanta, únicamente puede entorpecer seriamente la postura que adopte la Real Federación Española de Fútbol", cuyo recurso califica el magistrado como "maleducado".

Fuentes Bujalance insiste, al igual que en sus autos de hace una semana, que los problemas del Córdoba CF SAD son dos: tiempo y dinero y remarca que no tiene ninguno de los dos. "EL CÓRDOBA CF NO TIENE TIEMPO", señala el magistrado, en mayúsculas. "De nuevo es ciertamente extraño y delirante que se critique la 'premura' o 'precipitación', con la que se ha gestionado la situación, cuando es de sobra conocido que el equipo está a apenas unas horas de entrar en una situación de impagos a la plantilla profesional que supondrá la marcha de la misma, y esos jugadores no se pueden sustituir por otros, ni siquiera por juveniles, porque lo prohíbe la normativa federativa. Y que nadie dude que los jugadores profesionales, como es más que lógico, van abandonar el club si no se les abona sus nóminas, por mucho cariño que le tengan al equipo, que eso no lo duda este titular, y de nuevo no hay más que mirarse en el

espejo del Reus", una referencia que también hizo Fuentes Bujalance una semana.

Si no se pagan a los jugadores no hay futbolistas, viene a decir el magistrado. "Pues bien, si esto sucede, y va a suceder si no se abonan las nóminas, no hay equipo, y si no hay equipo, no hay nada, y si no hay nada, nada habrá para que los acreedores tengan al menos la posibilidad de cobrar, porque el Córdoba Club de Fútbol no tiene patrimonio más allá de su derecho a competir, y poco más. Pues bien en esta situación crítica desde el punto de vista temporal, ¿que debería haber hecho este titular y la administración concursal?" se pregunta el juez, "¿esperar un mes, dos, tres semanas, 6 meses? ¿para qué? Pasado ese tiempo ya no habría nada, NADA", reitera el juez de lo Mercantil.

Sobre los recursos interpuestos, que el juez señala que son tres, "ninguno de ellos con efectos suspensivos", recuerda, Fuentes Bujalance explica que "uno de ellos, el de Azaveco, es el único que con exquisita educación, no necesita recurrir al uso de términos malsonantes para defender su posición, se agradece visto el 'nivel' de contenido de los otros recursos, sobre todo el de RFEF. Y es que el recurso de la RFEF hace gala de un lenguaje chusco y pestilente en sus formas, acusando tanto a la administración concursal, órgano designado por este titular, y a su vez administrador judicial designado por un juzgado de instrucción, como a este titular de prácticamente haber montado una operación de engaño y de contener, y cito textual, argumentos que son 'disparates'. El único disparate es que un organismo que se arroga facultades públicas delegadas, se conduzca en sus formas de la manera que lo hace en su recurso, ya recibirá su cumplida respuesta en su momento, recurso que por otro lado rezuma una ignorancia de la normativa civil, mercantil y concursal ciertamente preocupante. No

obstante resulta extraño a este titular la beligerancia de la RFEF y su afán por oponerse a una operación más que impoluta desde el punto de vista técnico-jurídico, oposición que ocasionaría la aniquilación del equipo, y llama la atención a este titular esa posición, por cuanto la RFEF ha sido en otra ocasiones muy laxa y comprensiva con los problemas de otros clubes, habría que recordar aquí el sonado caso Celta-Sevilla, donde la RFEF llegó a forzar una competición de 22 equipos para evitar una sanción deportiva a dichos clubes, esos históricos equipos seguramente con todos merecimiento, disfrutaron de la comprensión de la RFEF, ¿no merece Córdoba igual trato? ¿merece esta ciudad el despreciable tono en el que la RFEF se opone a intentar buscar una solución para el equipo de esta ciudad y para todo el

club?, pues esto lo tendrá que explicar muy bien la RFEF, porque aniquilar al Córdoba CF es aniquilar no sólo al equipo profesional, sino al equipo femenino por ejemplo, y a todas sus categorías inferiores con cientos de niños que compiten en las mismas. Sobre las razones jurídicas, pocas y mediocres, por eso el uso del insulto y del trazo grueso del recurso, se recurre al mismo cuando no hay argumentos técnicos de peso, como digo ya se responderán a su debido tiempo, pero adelantar que con la operación planteada,

TODAS LAS DEUDAS QUE LA PROPIA RFEF EXIGE QUE ESTÉN AL DÍA VAN A PONERSE AL DÍA", subraya el magistrado, que prosigue admitiendo que ".nadie está pidiendo ni planteando que el Córdoba CF compita con ventaja, la RFEF exige que determinadas deudas son las que deben estar al día para

poder competir. Pues bien, esas deudas con la oferta presentada, se asumen y se abonan y el oferente además debe disponer del suficiente músculo financiero para seguir manteniendo al club, de otra forma estaría tirando a la basura tres millones de euros".