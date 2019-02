El Córdoba de Curro Torres rinde visita al Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería tras la derrota sufrida la pasada jornada ante el Granada. Fue el cuarto partido consecutivo en el que el equipo blanquiverde se ponía por delante en el marcador y solo en uno de ellos, precisamente en su último duelo lejos de El Arcángel, en Tenerife, consiguió ganar.

La primera victoria a domicilio en Liga de la temporada, en el Heliodoro Rodríguez López, es el principal argumento al que se agarra un Córdoba que llega con hambre a tierras almerienses. Comienza la jornada penúltimo en la clasificación, a cinco puntos de la salvación, y con su entrenador Curro Torres ante una nueva papeleta. Hay razones para creer en este Córdoba y no todas pasan por el mal momento de los equipos con los que luchará para evadir el descenso. Y es que el conjunto blanquiverde, excepto en aquellos diez minutos fatídicos ante el Albacete, se ha mostrado competitivo en las cuatro últimas jornadas y con la pólvora bastante activa.

Se espera a cientos de cordobesistas en las gradas, muchos en autobús y algunos en coches particulares

Además, el Córdoba no estará solo en el campo del Almería, que cientos de cordobesistas tratarán de colorear de blanquiverde para que se convierta, por unas horas, en el Estadio de los Juegos del Córdoba.

LA DEFENSA LO CAMBIA TODO

Su principal hándicap a mejorar es el defensivo, y entronca con el factor anímico. Los blanquiverdes acusan demasiado rápido cada golpe que le propina su rival, incluso cuando este llega para empatar un partido que comenzaron ganando. La contundencia atrás brilló por su ausencia ante el Granada y la zaga llega además muy mermada, con las bajas de Chus y Flaño.

Curro Torres debe decidir si mantiene el esquema de tres centrales y dos carrileros o adapta su idea de juego a un sistema similar al 4-4-2. Ayer solo se montaron dos centrales -Quintanilla y Luis Muñoz- en el autobús, rumbo a Almería. El de Ahlen tiene la opción de colocar a Loureiro o Vallejo como tercer central, con Fernández en el costado derecho; o bien dejar a Muñoz y Quintanilla en el eje de una defensa en la que Menéndez será el lateral izquierdo y Fernández cuenta con opciones de recuperar un sitio en el derecho, ante el bajo rendimiento de Loureiro en las últimas semanas.

Si opta por la defensa de cuatro, se abren más posibilidades para armar un centro del campo más sólido y con más recursos, especialmente en las bandas. La medular del Córdoba perdió la batalla ante la del Granada, la pasada jornada, lo que abrió el camino para que Vadillo y Fede Vico armasen el juego ofensivo de los nazaríes y remontasen el partido. Hoy, el equipo blanquiverde podría salir con Bodiger en el pivote defensivo, acompañado por De las Cuevas y Blati Touré como volantes. El centrocampista internacional por Burkina Faso aporta rapidez, desequilibrios y capacidad de romper líneas con sus arrancadas, y podría aprovechar el hecho de que Álvaro Aguado no termina de arrancar en esta segunda vuelta para recupera un sitio en el once.

Andrés Martín y Neftali tienen opciones de ser de la partida

Más dudas generan los atacantes. Curro Torres quiere darle una vuelta de tuerca a su once, aprovechando la reconfiguración táctica por las bajas en defensa, para ganar en solidez sin perder en pegada. Neftali podría jugar junto con Carrillo en punta y dejando espacio en la izquierda para las subidas de Menéndez, además de los apoyos de un De las Cuevas que, con Blati y Bodiger a sus espaldas, estaría más liberado para incorporarse al ataque y caer a la banda zurda. En banda derecha, Jaime Romero tiene una nueva opción para reivindicarse y aportar su técnica al servicio del equipo. No obstante, no sería sorprendente que Andrés Martín repitiese titularidad por detrás de Carrillo y De las Cuevas jugase como extremo izquierdo puro. El Córdoba llega a Almería con cuatro delanteros en la lista, tras recuperarse Piovaccari, lo que indica que el técnico blanquiverde arriesgará en el once.

El Almería, por su parte, acude a esta cita tras una semana de parón, ya que no disputó su partido ante el Reus, eliminado de la competición por LaLiga. Los rojiblancos jugaron un encuentro amistoso ante el UFA ruso -finalizado con empate a uno- en el que se probaron algunos suplentes habituales y jugó de inicio el excordobesista Sergio Aguza. Hoy, se espera que salga con un once formado por René, Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Iván Martos, Yan Eteki, César de la Hoz, Corpas, Juan Carlos Real, Luis Rioja y Álvaro Giménez. Arbitra el canario Pulido Santana.