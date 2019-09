Juanto Ortuño: "Poco a poco se irá jugando mejor"

Juanto Ortuño ha comparecido en sala de prensa ante el encuentro del próximo domingo (18.30 horas), en el que el Córdoba CF visitará al Yeclano. El pichichi blanquiverde, natural de Yecla, ha comentado que "me siento de allí, de mi pueblo, y siempre he seguido al Yeclano y, cuando he podido, he estado en La Constitución apoyando al equipo. La gente que sigue dentro del club es mucha que estaba también en el anterior Yeclano. Ahora defiendo al Córdoba y mi intención es la de ir a ganar y llevarnos los tres puntos".

Además, Ortuño ha hablado sobre el juego de este Córdoba CF. "Ahora mismo estamos teniendo menos acciones de ataque porque somos más nuevos, necesitamos más tiempo y los últimos fichajes han llegado al final del mercado. Es normal que eso se note a la hora de conectar las jugadas. Vamos a tener ocasiones siempre y cuanto más cerca esté de la portería mejor", de ahí que el yeclano se muestre seguro de que es "súper importante ir sumando y ganando partidos. Es verdad que, con el tiempo, conforme vayamos jugando partidos vamos a ir encontrando mejores sensaciones y poco a poco se irá jugando mejor. De todas formas, si quieres estar arriba, lo importante es ir ganando partidos".