Juanito, Sabas y una historia en Pucela

En diciembre de 2010, Juanito y Sabas -ahora en el Córdoba CF- coincidieron en el vestuario del Real Valladolid en un momento de inflexión dentro de sus respectivas carreras. El defensa central, con 34 años, había sido un fichaje estelar de los pucelanos para salir de la Segunda División. Juanito llegaba con títulos calientes con el Atlético de Madrid -una Europa League y una Supercopa de Europa- y el aval de un expediente formidable: campeón de Copa con el Betis, internacional y campeón de Europa con la selección española en 2008... Una vida de jugador que tocaba a su fin. En el José Zorrilla las cosas no iban como se había planeado y el entrenador, Antonio Gómez, fue destituido en el mercado invernal. Llamaron a Abel Resino, que se plantó en Pucela acompañado de su habitual segundo por entonces: Juan Sabas.

El madrileño había acompañado a Abel en aventuras en el Atlético, Levante o Ciudad de Murcia. En Valladolid le tocó lidiar con una situación complicada. El equipo remontó y logró engancharse al play off de ascenso a última hora, pero fue eliminado en semifinales por el Elche de Bordalás (1-0 en Zorrilla y 3-1 en el Martínez Valero). Juanito fue uno de los fijos en esta etapa, pero no jugó el play off. Abel se fue y con él Sabas.

El defensa terminó colgando las botas tras ocho partidos en el curso 11-12, en el que el Valladolid de Djukic eliminó al Córdoba de Paco Jémez para terminar subiendo a Primera. Y Sabas se descolgó de Abel para emprender una carrera como técnico que le llevó por el San Sebastián de los Reyes y Extremadura antes de llegar al Córdoba, donde ahora se reencuentra con un Juanito que estrena cargo de director deportivo. Las vueltas del fútbol.