Juanito: "El club estaba siendo chantajeado"

El director deportivo del Córdoba CF, Juanito, aseguró este jueves, en unas duras declaraciones, que el club blanquiverde "estaba siendo chantajeado" por el agente de Iván Robles para lograr un contrato con condiciones que no podía asumir.

Juanito explicó, aprovechando la rueda de prensa de presentación de Oyarzun y Salido como nuevos jugadores del Córdoba CF, que "en un momento de la pretemporada" anterior a la lesión de Iván Robles "le comuniqué al jugador que habíamos decidido apostar por otro sub-23 para ese puesto y que se tenía que buscar un nuevo equipo".

Explicó que "el jugador, de una manera profesional, aceptó la decisión", que "no fue fácil". Cargando duramente contra el agente del futbolista, al que llegó a acusar de querer "el doble de la comisión por firmar el nuevo contrato", aseveró que su versión era "la verdad". Robles acudió a la concentración de pretemporada en Torrox y allí, en un entrenamiento, "se lesionó en el menisco de la rodilla con relativa gravedad", evaluándose el periodo de baja en "al menos tres meses".

"Seguimos tratando al jugador como se merecía y no lo pasamos a la mutua. Le buscamos al mejor traumatólogo posible para que se operase. Tenemos que portarnos bien con todos nuestros jugadores. Una vez que se operó seguía perteneciendo al club y lo tratamos con todo el cariño posible", defendió Juanito, quien explicó que le ofrecieron un contrato de un año más de duración "con ficha del B" para que "se sintiera con la tranquilidad de un respaldo económico con el mismo contrato que la temporada anterior".

"Necesitábamos su ficha porque el plazo final del mercado se acercaba pero sus agentes no pensaban lo mismo", dijo Juanito. Pero "el agente nos intentó apretar un poco más y nos pidió más y nos pidió otro tipo de contrato". Entonces, "el club decidió entonces subirle el salario un 33%; además, le proponíamos unas cantidades en Segunda Pro y Segunda A pero opcionales. Lo normal era no contar con él al siguiente año. Era para que tuviera un respaldo económico".

"Al final hubo negativas, querían que si subíamos a Segunda A tuviera ficha y licencia del primer equipo y sueldo profesional. Si teníamos problemas con un contrato de Segunda B, seguiríamos con un problema el siguiente año", explicó Juanito. Además, indicó que "el jugador estaba en el mismo pensamiento y decidió que ese contrato no lo quería firmar". Tras no atender a un "ultimátum de unas horas", el club "decidió despedirle".

"Si tengo que defender al Córdoba CF lo defenderé con una verdad. Por encima de trabajar para el club está mi persona. Incluso se lo dije a representantes de AFE. La misma verdad que os estoy contando. Sé que el jugador necesita una defensa. Pero la verdad es importante conocerla", indicó Juanito para cerrar el asunto.

"La principal virtud de Salido es el gol"

Antes de ese speech para explicar su versión de la salida de Iván Robles, Juanito presentó a Alberto Salido y Alain Oyarzun, los últimos fichajes del primer equipo blanquiverde. "Alberto Salido tiene 20 años, se ha formado en el Atlético de Madrid y viene cedido sin opción de compra", dijo el director deportivo.

Juanito aseguró que "tiene olfato para hacer goles, ha hecho más de 200 en su etapa formativa y queremos sacarle su máximo rendimiento este año", ya que tiene un año de experiencia en Segunda B entre el segundo equipo rojiblanco y el Arenas de Guecho, donde fue cedido en invierno de la 2019-20. "Tras un año en Segunda B está adaptado y podría explotar en su segundo año en la categoría, lo firmamos para que haga goles y es diferente a los dos delanteros que tenemos", indicó.

Salido, que alabó el nivel de la plantilla, destaca por su velocidad y su escasa estatura, por debajo del 1.80 metros. Por eso, preguntado por quién es su delantero de referencia, dijo que "con quien siempre me he quedado es con Rubén Castro. Cuando lo veía me gustaba mucho porque la que tenía la metía, es muy listo y muy hábil. Me asemejo a él, salvando las distancias", respondió.

Puede jugar arriba, donde le gusta, ya que "cerca del área es donde mejor juego", aunque dijo que "si el míster me necesita de segundo punta o tirado a banda, lo principal es jugar y ayudar al equipo en cualquier posición". Explosividad y rapidez son sus dos cualidades más destacables de un jugador que viene "con mucha ilusión de ascender a Segunda y de meter goles".

"Oyarzun es un jugador por el que muchos suspirábamos"

Alain Oyarzun es "el jugador por el que muchos suspirábamos" en verano, dijo Juanito, encantado con su fichaje. El extremo izquierdo formado en la cantera de la Real Sociedad llega tras varias temporadas en Segunda A con el Numancia, el Zaragoza y el Mirandés.

"Queríamos cubrir el flanco izquierdo con un jugador de este perfil. Alain cumple todas las expectativas. Esperemos que desarrolle un gran año y vuelva a Segunda, que es donde merece estar", dijo el director deportivo, que destacó la "ilusión" de Alain con el reto del ascenso.

"Su contrato está ligado a poder subir; es un jugador con unas características buenas a balón parado. Dentro de la plantilla tenemos buenos lanzadores pero ningún especialista como Oyarzun. Es un fichaje que colma nuestras expectativas".

Oyarzun aseguró ante los medios que "el grupo es bueno" y el objetivo "está claro, el ascenso". "Por suerte, los problemas físicos quedaron en el olvido", dijo Alain, ya que "el año pasado no pude tener continuidad porque estuve todo el año lesionado. En verano fui a Barcelona y dieron con la tecla, me ayudaron y gracias a Dios estoy bien".



"Vengo al Córdoba CF sabiendo que estamos en Segunda B pero que es un club y un estadio de Segunda. El proyecto me parece muy ilusionante, quiero volver a Segunda lo antes posible y creo que esta era la mejor opción".