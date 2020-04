Juan Sabas: "Tengo que mentalizar al equipo de que necesita regularidad"

El entrenador del Córdoba CF, Juan Sabas, hizo unas declaraciones a PTV Córdoba el día en el que además cumple 53 años. El madrileño, pese a que lleva más de un mes como técnico del conjunto blanquiverde, todavía no ha podido debutar en un partido debido al parón provocado por la crisis del coronavirus.

Sabas recuerda que tuvo "tres sesiones de entrenamiento y ya se paró la competición". "En este tiempo he analizado en profundidad al equipo y a los rivales y he estado en permanente contacto telefónico con los jugadores, los preparadores físicos y el doctor para que todo vaya correctamente, dentro de lo anormal que supone estar así”, ha explicado.

Sabas reconoce que en sus contactos telefónicos “das detalles a los jugadores sobre un aspecto de su juego que crees que es erróneo pero a mí me gusta hablar esas cosas cara a cara. Me gusta ponerles un vídeo, no muy largo pero sí concreto, de situaciones individuales o colectivas en las que se puede mejorar. Tenemos tres o cuatro vídeos preparados con aspectos en los que queremos incidir para que el equipo mejore en los próximos compromisos”.

Sin dudas

“Cuando el Córdoba me llamó no tuve dudas. Para mí un club como el Córdoba es increíble. Espero que toda la confianza que ha depositado en mí el club y la reticencia que pueda tener la gente, por ser el tercer entrenador, cambiarla y convertirlo todo en alegría con victorias. Quiero intentar conseguir el objetivo que es jugar la liguilla de ascenso y ascender. No hay otra cosa que pase por mi mente que no sea ascender con el equipo. Luego es verdad que las circunstancias de los partidos y los rivales te ponen en tu sitio y puede que no lo consiga pero yo tengo mucha fe en el trabajo que realizo con la plantilla y el club y creo que lo voy a conseguir”, resalta el nuevo entrenador blanquiverde.

El objetivo de jugar la fase de ascenso “depende de lo que haga el equipo en los partidos que quedan. Dependemos de nosotros mismos. Si ganamos partidos podemos estar entre los cuatro primeros. Creo que un equipo como el Córdoba, con esa ciudad y el estadio empujando, con esas condiciones de trabajo que hay que son magníficas, si te metes en la liguilla de ascenso creo que lo puedo lograr. Hay que tener mucha fe y yo la tengo. Mi labor es transmitir esa fe a todo el mundo, los jugadores, a la gente que trabaja con nosotros, al club y a la afición. Soy una persona que me dejo el alma en las cosas”.

El primer objetivo

“El primer objetivo es meterse entre los cuatro primeros. Cuando subí con el Extremadura dependíamos de otros equipos pero ellos pincharon y el mío ganó los partidos que quedaban. Luego afrontamos el play-off con una moral increíble y eso es lo que debo transmitir al jugador. Todo el año ha sido el equipo irregular y por eso soy el tercer entrenador. Tengo que mentalizar al equipo de que necesita regularidad para meterse entre los cuatro primeros. Luego le dará una moral increíble estar entre los cuatro primeros. Hay una plantilla buena y un buen grupo y si conseguimos el objetivo de meternos entre los cuatro primeros, independientemente del puesto en el que sea, hay muchas posibilidades de ascenso, pero lo primero es meterse. Si no conseguimos el objetivo, entonces será un fracaso entre comillas la temporada”, reconoce Juan Sabas.

“Lo que voy a hacer, en cuanto volvamos a la rutina, es exigir a los futbolistas una máxima profesionalidad. Tenemos unas condiciones de trabajo que no tienen otros clubs y hay que aprovecharlo. Intentaré sacar el rendimiento absoluto de cada futbolista. La plantilla es corta y veterana y habrá que lidiar seguramente con partidos en miércoles y domingo, lo que puede ser un hándicap. También puede ser un hándicap el que se pueda jugar a puerta cerrada, pues en nuestro campo tiene el equipo la ventaja de contar con más afición que otros equipos pero asumiré lo que corresponda con mucha profesionalidad y entereza”, señala.

Confianza en el futuro

Juan Sabas confía en que se pueda jugar esta temporada de nuevo. “Soy una persona optimista siempre. En este caso no lo soy tanto porque no he vivido nunca esta situación. Parece una película de esas que ves en la televisión. Tengo la fe necesaria para conseguir resultados con mis equipos. El tema de jugar o no se me escapa de las manos. Es complicado dar una opinión y decir si se va a jugar o no, pues son los estamentos los que mandan”, manifiesta.

Sabas está pasando esta cuarentena “al principio en Córdoba, en el hotel. El club me facilitó después un apartamento pequeño que estaba bien pero era pequeño. Estuve allí doce días solo porque no sabía si íbamos a poder entrenar aunque fuera a distintas horas con los jugadores en la Ciudad Deportiva. Al pasar los días y ver que no se podía volver a entrenar me volví a mi casa de Madrid. Estoy a 50 kilómetros de Madrid en una casa grande que me permite caminar por el jardín y estar al aire libre. Estoy con mi mujer, su hermana y mi sobrina, lo que me da más vidilla que estar solo pero me he adaptado a las dos situaciones. En casa es mejor porque me da la opción de estar al aire libre. En el apartamento estaba más confinado y se me hacían las horas más largas, aunque trabajas mejor porque al estar solo coges el ordenador y le das vueltas a la cabeza para intentar mejorar en muchos aspectos, sobre todo en el tema de análisis, tanto de rivales como de tu propio equipo”.

Juan Sabas concluyó confirmando que desea “de corazón que el equipo pueda conseguir los objetivos”.