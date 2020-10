Juan Sabas: "Tenemos que mejorar defensivamente"

Tras la segunda derrota de la pretemporada del Córdoba CF, Juan Sabas aseguraba de que los integrantes de la plantilla eran "conscientes de la dificultad del partido, del rival, que es un rival que lo normal es que llegue hasta el final con opciones de ascenso", aunque el técnico blanquiverde declaró que había puesto una alineación "más que nada pensando en probaturas para el partido contra el Lorca. Seguramente, si el partido hubiese sido de Liga y jugándonos puntos, el planteamiento hubiera sido diferente", defendió el madrileño. Sabas reconoció estar "disgustado" por la derrota ante el Badajoz, "porque no nos gusta perder y hemos tenido varios desajustes defensivos que tenemos que mejorar y esta semana ya es de competición. Hay que ponerse las pilas y pensar en el partido de Liga, que hay que sacar los tres puntos sí o sí", comentó.

Para el preparador cordobesista, el problema no había estado en la medular, ya qu en el Nuevo Vivero se jugó "con el mismo centro del campo que en los anteriores partidos, con Darren Sidoel y con Mario Ortiz, porque Traoré y Molina no están. Teníamos la opción de Alberto del Moral y los bandas eran creativos. Al final hemos puesto un centro del campo creativo para intentar tener la pelota, llegar, pero no hemos estado con esa soltura y esa frescura", admitió.

Sabas reconoció que "en líneas generales, el equipo no ha estado mal. Hay malas decisiones a nivel defensivo en algunos momentos que hay que mejorar", mientras que a nivel ofensivo, el Córdoba CF "depende de la creatividad de los futbolistas de arriba". En cualquier caso, el madrileño admitió que su equipo tiene "que mejorar defensivamente para no encajar goles y, a partir de no encajar goles, creceremos".

Profundizando en el aspecto defensivo, Sabas explicó que "hablo del global, del bloque, todos atacamos y todos defendemos. Puede que haya un desajuste defensivo en un lateral o alguien de atrás porque antes no se ha evitado la jugada más arriba. Miraremos el partido otra vez, analizaremos y sobre esos errores trabajaremos durante la semana para mejorarlo", declaró.

Sobre la retirada de Jesús Álvaro por lesión, el técnico blanquiverde informó de que el canario padece unas "molestias en los isquios. Me ha pedido el cambio, estaba bien y ha entrado Alberto Espeso casi sin calentar", lamentó, descartando mayores problemas con el lateral zurdo titular en Badajoz. "Son unas molestias, me ha dicho que no ha llegado a romperse. Veremos a nivel médico qué es lo que tiene".

El duelo ante el Badajoz cierra una pretemporada que da paso ya a la competición liguera, ya que el próximo domingo espera en El Arcángel el Lorca Deportiva y Sabas explicó que, precisamente por esta circunstancia, "la mentalidad es más cerrada, más fuerte, con los jugadores hay que estar encima para que no cometan errores e intentar mejorarlo".

Finalmente, Sabas hizo un corto balance de la pretemporada del Córdoba CF, que para él ha estado "en líneas generales, bien; hemos perdido dos partidos y no nos gusta perder. Pero las sensaciones que ha transmitido el equipo son buenas", defendió, por lo que es motivo de "optimismo de cara al inicio de Liga e intentaremos llegar al doscientos por cien para intentar sacar el máximo número de puntos posibles en esta primera fase".