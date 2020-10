Juan Sabas: "Me quedo con lo que transmite el equipo"

Juan Sabas reconocía a la conclusión del encuentro del Córdoba CF ante la Balona que en la primera parte su equipo tuvo dificultades para "entrar en ritmo de partido, hacía calor y el campo estaba seco y lento, por lo que nos ha costado darle el ritmo que nosotros queremos. Lo que valoramos al final es la portería a cero, que siempre te hace crecer y también que no hemos tenido muchas dificultades en defensa". Sabas recordaba que "arriba tenemos jugadores de ucha calidad que generan ocasiones" e insistió en que "la primera parte no me ha gustado mucho, pero hemos tenido ocasiones muy claras, dos sobre todo de Moutinho, con una al palo. Lo que se trata" concluía el técnico blanquiverde, "es de analizar los partidos, ver los errores que cometemos y mejorarlo durante la semana, que es lo que digo siempre".

Asimismo, Sabas ponía en valor al "rival", ya que para el madrileño la Balona "tiene muy buena plantilla, un equipo que te puede dar muchos problemas en Liga. No los tenemos" en el Grupo de Segunda B, "pero es un equipo que te aprieta, que tiene jugadores rápidos y te complica la vida. Al final, te quedas a nivel positivo con que no te crean muchas ocasiones de gol", valoró.

Cuando se le preguntó si era este ante la Balona el mejor test de su equipo en pretemporada, el preparador cordobesista explció que "con lo que realmente me quedo es con lo que me transmite el equipo. El equipo compite muy bien, lleva una intensidad alta desde el primer minuto, sufre cuando tiene que sufrir y luego el equipo genera ocasiones de gol". Además, reiteró que "arriba tenemos gente que tiene que marcar goles. Sobre todo eso, porque en cada partido… El día de Algeciras ganamos 1-4", volvió a recordar, "y tuvimos varios errores que hay que corregir y es el partido con más goles y el que con más solvencia hemos sacado. Estos partidos te sirven porque sabes que en Liga te encontrarás equipos correosos, fuertes defensivamente y que tienes que sufrir para ganarles. Al final, haces balance, y con las dos de Mou o las de Pío igual ganas 0-2 o 0-3 y te vas contento. Estamos de probaturas y hay que seguir probando", insistió.

Finalmente, sobre los cambios tácticos, al terminar con dos delanteros, Sabas recordó que "tendremos que jugar con las circunstancias que den los partidos. A veces con dos, con uno, o con uno falso, según las circunstancias de los partidos. Ayer tuvimos partido y nos afectaba un poco en los cambios para la segunda parte", lamentó, ya que "había gente con molestias físicas pero es lo que tocaba. Teníamos esos compromisos y ahora quedan unos días para descansar, trabajar y afrontar la última prueba", ante el Badajoz, en el Nuevo Vivero, el próximo domingo.