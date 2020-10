Sabas: "Les hemos facilitado el juego a ellos"

El entrenador del Córdoba CF, Juan Sabas, no estaba muy contrariado por la primera derrota de la pretemporada, ante el Atlético Sanluqueño, que se saldó con 1-0. "Sabíamos que era un test importante y bonito para ver qué nota sacamos", indicó ante los periodistas. El madrileño reconocía que "en la primera parte" estuvieron "muy incómodos". "Ellos han presionado mucho, no han dejado jugar y es un campo pequeño, con sus complicaciones", dijo. Sin embargo, el técnico blanquiverde se marchaba de El Palmar "con buenas sensaciones". "En la segunda parte hemos mejorado mucho, hemos tenido nuestras opciones de marcar, pero al final no hemos estado finos de cara a portería y por eso nos vamos derrotados, pero no creo que haya sido por otra cosa", aseguró.

Tras comentar que quería probar a Farrando en el lateral porque "sabíamos que era un campo complicado", Sabas informó de que a Samu Delgado lo retiró del campo "por precaución", ya que "solo tiene un golpe".

Incidiendo de nuevo en el encuentro, Sabas narraba que "el rival presionaba mucho y no estábamos finos en la construción de juego, nos ha faltado un poco de claridad y, cuando llegábamos a tres cuartos de campo, pues ahí no teníamos la suficiente claridad para hacerle daño". Además, el madrileño se lamentó de que "las segundas jugadas las cogían casi todas ellos y les hemos facilitado el juego".

En cualquier caso, el preparador cordobesista recordó que "estamos en pretemporada y estamos para mejorar esos aspectos. Estos partidos nos sirven para eso, para analizar, sacar conclusiones, ver las cosas que hemos hecho mal y entrenarlas y mejorarlas".

Finalmente, Juan Sabas remarcó que "con la derrota lo que vas es a aprender, aprender que vas a jugar en un campo que va a ser complicado, campos difíciles, en los que los equipos se juegan la comida, por así decirlo, y que te ponen contra las cuerdas. Sabemos que no nos van a regalar nada", valoró.