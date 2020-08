Juan Sabas hace un primer balance del Córdoba CF

El entrenador del Córdoba CF, Juan Sabas, ha realizado este sábado una valoración de la primera semana de concentración veraniega, en Torrox y en Nerja. El madrileño entiende que lo realizado en la Costa del Sol ha sido "una semana para acumular trabajo y esfuerzo físico. La hemos basado un poco en mejorar mucho este aspecto, porque casi todos los integrantes de la plantilla han estado cinco meses por el tema de la enfermedad encerrados en casa y no han podido desarrollar ese aspecto al 100%", avisa. Para Sabas, en cualquier caso, el balance es "positivo" ya que el plantel cordobesista "ha trabajado muy bien, con una intensidad bárbara, con dobles y triples sesiones y me siento muy satisfecho de la semana de trabajo".

Para Sabas, "lo que transmite el grupo son unas ganas inmensas de mejorar, de hacer un equipo muy competitivo en todos sus puestos", de ahí que le dé "muy buena sensación, a todo el cuerpo técnico". Ha echado de menos el madrileño "competir, teníamos previsto jugar un par de partidos aquí en Torrox pero no ha podido ser", se ha lamentado, ya que a su juicio, esos enfrentamos son "los que te dan las pautas o lo que se puede mejorar en el futuro". Así que los partidos han sido "entre nosotros", pero el entrenador del Córdoba ha indicado que "no ha podido hacerse a campo completo" porque este "no reunía grandes condiciones, aunque estaba bien para realizar el trabajo físico".

Finalmente, Sabas ha realizado balance de jugadores, empezando por las nuevas incorporaciones. Sobre Darren Sidoel ha opinado que "es un chico que tiene el hándicap del idioma, pero lo vamos solventando. Hay gente que sabe inglés en el equipo y coge las ideas que le transmitimos. Es un chico que va a gustar mucho a la afición del Córdoba CF", auguró. Sobre Manu Farrando ha destacado que es "muy aplicado, muy concentrado muy concentrado, siempre está en constante diálogo y además es un chico muy fuerte y tiene un físico poderoso. Es un jugador interesante", mientras que de Alberto Espeso ha indicado que es "un lateral muy completo, que defiende bastante bien y se suele incorporar muy bien al ataque. Un lateral muy competitivo, un chico que viene de una cantera muy buena y es la primera vez que sale del entorno familiar y eso le tiene que hacer crecer como jugador y como persona". De Samu Delgado y Álex Robles apenas ha podido destacar algo sobre esta semana, ya que han trabajado "al margen del grupo porque venían de una inactividad grande, y nos falta un poco de trabajo en el grupo para valorar cómo están. Pero vienen para ser importantes dentro de la plantilla".

Juan Sabas también habló de los chavales del filial, de los que ha asegurado que "todos me han sorprendido, en general. A todos nos ha gustado la predisposición de Luismi, cómo viene, intentando quedarse en la primera plantilla. Todos, los chicos que estaban el año pasado en el filial nuestro tienen muy buen nivel y de los que se han incorporado no ha habido ninguno que digas que no viene mentalizado para ayudar al primer equipo", ha afirmado el entrenador del Córdoba CF.