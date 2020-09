Juan Sabas gana más elementos para la causa

La segunda jornada del ‘stage’ veraniego del Córdoba CF en Montecastillo transcurrió este miércoles con normalidad y con el apunte hecho realidad: el balón toma protagonismo en la segunda concentración de la plantilla blanquiverde y con él, también, los últimos fichajes. Tanto Bernardo Cruz como Mario Ruiz completaron la sesión matutina con normalidad. Al central cordobés se le nota que va recuperando sensaciones aunque con tranquilidad, mientras que el centrocampista cántabro se ejercitó como uno más del grupo y el contratiempo del martes, tras su pugna con Piovaccari por un balón, es ya un recuerdo.

Los que no estuvieron en la sesión fueron Djak Traoré, Darren Sidoel y Luismi. El marfileño continúa ejercitándose aparte del grupo junto a Víctor Salas. Aparentemente ha evolucionado y los ejercicios son más enérgicos, aunque no se quiere arriesgar con él. Lo mismo que con Sidoel, al que hubo que aplicarle cinco puntos de sutura cerca del tobillo tras un entrenamiento. El holandés se encuentra ya en buenas condiciones, aunque los servicios médicos blanquiverdes no quieren arriesgar con él lo más mínimo, sobre todo teniendo en cuenta que aún falta mucho para el inicio liguero. Por su parte, con Luismi también se prefirió conservar tras una leve sobrecarga en el cuádriceps, por lo que vio el entrenamiento de sus compañeros desde la banda.

Ambas sesiones se desarrollaron con mucho balón, con ejercicios para mantener la posesión durante diez toques y también con partidos reducidos de siete contra siete. Desde la banda, atento a todo, Juan Sabas. También estuvo el consejero delegado de la era Infinity en el Córdoba CF, Javier González Calvo, aunque a los pocos minutos de iniciarse la sesión matutina se marchó para atender varias llamadas telefónicas. Asimismo, también asistió al entrenamiento el consejero Jesús Coca.

Con el San Fernando entrenando en el campo anexo y de nuevo con Pedro Ríos observando las evoluciones de ambas plantillas terminó la sesión matutina para los blanquiverdes, culminada con la fotografía de rigor para el equipo campeón del particular torneo organizado por el segundo de Sabas, Manuel Robles, y su preparador físico, Rubén Betanzos, que son los que realmente dirigen en su mayor parte el trabajo de este miércoles, mientras que Sabas corrige y da instrucciones tácticas concretas.

Por lo demás, la concentración transcurre con normalidad y con atención expresa a las noticias que llegan desde el CSD o Madrid en torno a la posibilidd de disputar algún encuentro amistoso antes de que se inicie la competición liguera. Aprovechando precisamente que aún falta más de un mes para ese hipótetico inicio Djak Traoré aprovechará para celebrar su boda, el próximo domingo, en Girona. También la tuvo programada en su día Bernardo Cruz, que ha decidido aplazarla.

Junto al central, Mario Ruiz y Javi Flores, la última novedad de los que se han sumado al grupo es Xavi Molina. El central sufría hace unas semanas un edema óseo en su tobillo derecho, lesión que fue tratada con especial atención por parte de los servicios médicos blanquiverdes. El trabajo fuera del terreno de juego y el descanso del jugador han dado sus frutos y Molina se ejercitó con normalidad junto a sus compañeros, tras varias semanas de inactividad, por lo que ahora le toca recuperar el ritmo, aunque lo cierto es que tiempo tiene por delante.

En declaraciones al club, el catalán se mostró «contento» porque ve al equipo «muy bien, conjuntado». Xavi Molina cree que en Liga será clave «afrontar cada partido como si fuera el último», ya que «no hay tiempo, son menos partidos y hay que ir a tope en cada partido». Sobre los más jóvenes, Molina admitió que «son los que marcan la exigencia y el nivel de los entrenos. Están apretando como locos y eso es bueno para el grupo, porque no se puede dormir nadie». Finalmente, sobre el objetivo del ascenso, reiteró lo dicho por sus compañeros: «Todo el mundo sabe a qué viene».