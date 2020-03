Juan Sabas: "El objetivo primordial del Córdoba CF es el ascenso"

Juan Sabas ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Córdoba CF, cuyo "objetivo primordial es el ascenso, por la pasión que hay en la ciudad y por historia", aseguró el madrileño, que reconoció que en su primer toma de contacto se ha encontrado "un vestuario cabizbajo, con algo de pesimismo". En la presentación, Sabas ha estado acompañado del consejero delegado de la era Infinity en el Córdoba CF, Javier González Calvo, quien aseguró que la decisión de la destitución de Raúl Agné se tomó "el lunes por la tarde" y que esta llegó "tras los últimos resultados, pero sobre todo por el juego y la imagen del equipo". González Calvo, quien agradeció "personalmente" a Agné su trabajo en el club, informó que su destitución llegó como una "decisión consensuada con la dirección deportiva y con la propiedad". Tras las palabras de González Calvo, Juan Sabas respondió a las preguntas de los periodistas.

Vestuario, estilo y plantilla

"Te encuentras un vestuario algo cabizbajo, con una sensación de pesimismo, porque a nadie le gustan las situaciones en las que tu entrenador tiene que salir. Son decisiones del club, hemos hablado con los chicos y tienen una predisposición muy buena para el trabajo y sacar los objetivos en el futuro".

"Siempre me he movido en un sistema 1-4-2-3-1. Cuando llegas a un equipo de fútbol te tienes que adaptar. Buscaremos el mejor dibujo para sacar rendimiento a los futbolistas. Buscaremos el que creemos que es el mejor equipo posible. Me gusta que el equipo sea muy competitivo, que les cueste a los rivales ganarnos. Como tenemos jugadores que manejan bien la pelota, mantenerla lo máximo posible. En Segunda B, en cualquier sitio te pueden ganar si no estás a la altura en ese aspecto".

"Si tú ves el último partido, encajas dos goles de estrategia. Vamos a intentar que las cosas buenas que hacía el equipo reforzarlas y, respetando siempre el trabajo de los anteriores, intentaremos mejorar algunas cosas".

Fama de entrenador revulsivo y conocimiento de la competición

"El haber estado muchos años de segundo en Primera y en Segunda, que estuve con Abel Resino, te da la posibilidad de ser nexo entre el entrenador y el vestuario y ahí se hace un máster. Es una situación complicada pero me desenvuelvo bien. Mi mensaje siempre es muy directo, soy una persona cercana pero muy exigente en el día a día, porque el primero que se exige soy yo. Creo que eso el futbolista lo entiende y creo que todos juntos vamos a poder lograr lo que nos propongamos en el futuro".

"Conozco el Grupo IV porque he competido en él y es el mercado que tengo en él como técnico. Al final conoces casi todos los grupos. Es un grupo muy complicado, muy difícil, con equipos muy fuertes y con equipos que te pueden hacer muchísimo daño, como el San Fernando, por ejemplo. Vamos a intentar en estos días recopilar todo tipo de información que me sirva a mí para poder trabajar.

Conexiones entre el Córdoba CF y el Extremadura

"La actual aquí se parece a mi segunda etapa en el Extremadura, que coges un equipo fuera de los play off y con poco tiempo lo metes en liguilla. Luego, consigues que la dinámica sea positiva y buena, porque meterte como cuarto en un play off es muy complicado. Creo que solo han subido como cuartos en el pasado el Extremadura y el Cádiz. Conseguimos meternos en una dinámica positiva, de conseguir victorias. Estuvo genial y esta etapa se asemeja más a la segunda del Extremadura. La primera fue coger un equipo en descenso, con 14 puntos, aunque tenías la segunda vuelta para reaccionar, pero no es fácil salir de abajo".

"Tengo una buena relación con él -Luis Oliver- porque hemos trabajado juntos y llevo sin hablar con él un mes o dos meses. Siempre hablo de cosas del Extremadura, no de otros temas que no sean de lo meramente futbolistico. Mi relación con él siempre ha sido cordial y cercana".

"No hablé con Carlos Valverde o Willy porque fue todo muy rápido. Hoy he charlado un rato con ellos, pero me tengo que sentar más. Me gusta mucho la comunicación, no solo con ellos dos, sino con todos los componentes de la plantilla. Como llegué ayer no he tenido tiempo".

La famosa peineta en El Arcángel



Ya pedí disculpas en su día. Soy persona, me equivoco, pido disculpas y espero que la gente las acepte. Respeto lo que piense la gente y si me reciben bien, pues mejor, y si me reciben mal, lo aceptaré".