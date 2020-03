José Miguel Bretones: «Es fundamental que los futbolistas permanezcan en Córdoba»

José Miguel Bretones es el médico del Córdoba CF, llegado al cargo hace justo un mes, y que ha tenido que afrontar el parón liguero por la crisis del coronavirus. Una emergencia sanitaria que también le ha afectado a él como deportista, judoka en concreto, ya que lleva años compitiendo con éxito a nivel nacional e internacional y ha visto cómo se han cancelado competiciones en las que debía participar. El doctor Bretones apela a la responsabilidad de los jugadores, pero también a la tranquilidad.

-¿Cómo está viviendo esta crisis con respecto a los jugadores?

-Ahora mismo, con tranquilidad. Aquí en Córdoba solo hay tres casos. Se han restringido los viajes bastante. Sobre todo Piovaccari, evitar posibles viajes a Italia, lo tenemos controlado. Principalmente, se trata de adoptar medidas de control y de información. Evitar eventos, espacios cerrados, se les ha informado lo que se tiene que evitar. Aunque al ritmo que va la situación tendremos que tomar otras medidas.

-¿Qué recomendaciones se ha hecho a los futbolistas?

-Hoy en día hay que centrarse en los desplazamientos, en esa movilidad geográfica, si no, es casi incontrolable la posibilidad de contagio de este virus o el de la gripe. Si no controlas eso, es imposible. Los casos se van multiplicando y de aquí a dos semanas se tomarán medidas más drásticas o se seguirán con los mismos controles, en función de cómo vayan las cifras. Estoy conectado con el Colegio de Médicos y todas las medidas van en función de los casos nuevos que van apareciendo.

-¿Se está abarcando a otros equipos del club?

-Bueno, entrenamos a puerta cerrada y todas las categorías base han sido suspendidas. La información va muy rápida, con los casos que hay ahora mismo en Córdoba no hay más medidas especiales. Si hay algún caso más o el personal hospitalario que está en cuarentena podría haber contagio pues... Hay un jugador, por ejemplo, que tiene familiares que trabajan en el sector sanitario y todo eso hay que ir viéndolo.

-¿Qué protocolos se han implementado, qué consejos o pautas de comportamiento?

-Lavarse las manos, claro. Esto preocupa más al que no entiende que al que entiende. Ellos, los jugadores, están algo preocupados. Estuve en Roma hace menos de un mes. Y me decían si yo no tendría… Los tranquilicé porque mi avión estaba limpio. También somos más asépticos en las explotaciones que hacemos. Los fisios, por ejemplo, trabajan con guantes. Pero ahora mismo no hay ningún cuadro febril ni gripal que pueda hacer sospechar ninguna infección.

-Los días de descanso, ¿aconseja que vayan a su ciudad o que se queden en Córdoba?

-Sí, sí, yo veo fundamental que los jugadores se queden en Córdoba. Cambiamos el descanso esta semana próxima: del martes al domingo. Hay que evitar ahora los desplazamientos, es una medida importante. No es muy recomendable ahora esa movilidad.

-¿Se han hecho o se van a realizar análisis?

-Sería alarmista. Vamos a hacer el lunes una analítica que estaba programada para el miércoles y que es para afrontar la última parte de la Liga y ya estaba prevista de antemano. No se va a pedir nada fuera de lo normal, salvo que algún caso presente problemas respiratorios. Un jugador tuvo un cuadro gripal hace un mes y se hizo pruebas normales, tuvo el pecho agarrado un tiempo y nada más.

-Hay un caso especial, por su procedencia, como es el de Federico Piovaccari.

-Sí, le pregunté y no tiene movilidad en el tema familiar. Era una cosa que me preocupaba pero él lo tiene controlado. Ten en cuenta que en Italia están muy concienzados desde hace un tiempo, más que en España, y no creo que a nadie de su familia se le ocurra desplazarse. Además ponen muchas trabas. Piovaccari ya me lo confirmó.

-¿Les dio algún consejo más?

-Bueno, tranquilizarlos y que se fijaran en no relacionarse con grupos de población sensibles. Visitando a familiares transplantados o con tratamiento oncológico. Hay que tener cuidado. Están en alerta, pero con una preocupación controlada.

-Esto va rápido.

-Aquí en España apunta a que el pico alto aún está por venir. Veremos hasta dónde llega el contagio y a partir de ahí ir valorando. En China ya está descendiendo el número de casos. Aquí habrá casos nuevos y se verá si el control es efectivo y si no lo es ir modificándolo.

-Y mantener la tranquilidad.

-Sí. Con un cuadro gripal y febril no es suficiente. Debe haber viajado en las últimas semanas o haber contactado con gente que haya podido estar en esas zonas con afectados o con alguien que haya dado positivo. Había gente que demandaba la prueba por una fiebre nada más. No está indicado.