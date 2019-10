José Antonio Romero: "Se le puede sacar mucho jugo al 'big data' en el fútbol"

José Antonio Romero, ingeniero informático e hijo del entrenador de mismo nombre que dirigió al Córdoba CF en Primera en la temporada 2014/15, está viviendo «un sueño» en la Premier League. Tras dos temporadas trabajando en el club blanquiverde, donde implementó el uso del big data en la dirección deportiva de Rafa Berges, Romero se marchó del Córdoba CF y, desde hace dos semanas, trabaja como analista de datos en el Arsenal de la Premier League, en el staff de Unai Emery y con otro excordobesista, Pablo Villa, ayudante del exentrenador del Sevilla FC.

-¿Cómo le llegó la oportunidad de trabajar en el Arsenal?

-Contactó conmigo Víctor Mañas, el analista del Arsenal. Me comentó que le habían dado muy buenas referencias mías. Fue después de salir del Córdoba CF cuando ellos llegaron de la pretemporada en Estados Unidos. Me invitaron a conocer el club, estuve en Londres dos o tres días y después fue cuando me llamaron. Antes me había salido la opción del Fuenlabrada, con el que tenía prácticamente cerrado el acuerdo. Entonces me llamó Víctor y me dijo que iba para adelante. Hablé con el entrenador Mere y con el director deportivo, Miguel Melgar, y fueron muy comprensivos conmigo.

-¿Es muy difícil decirle que no al Arsenal, verdad?

-Ya ves. Es un sueño, estoy viviendo un sueño ahora mismo. Después de una apuesta tan grande como la que yo hice, de dejar mi trabajo convencional para dedicarme al fútbol. Ver que en tan poco tiempo he evolucionado tanto y, sin esperarlo, estoy ahora mismo en la Premier League…Esta semana pude ver el primer partido contra el Crystal Palace en el banquillo auxiliar. He llegado muy lejos y, como te digo, estoy viviendo un sueño.

-¿Cómo es la estructura del Arsenal?

-Hay una estructura muy grande. El director deportivo es Edu Gaspar, que fue jugador del Valencia y del Arsenal, y luego tienen una estructura a nivel de scouting muy grande, con gente de Inglaterra y de todo el mundo. Hay muchas personas ahí.

-¿Cuál es su función en el Arsenal?

-Yo estoy directamente en el staff del primer equipo con el primer entrenador, Unai Emery, y me encargo de analizar datos pero siempre a partir de lo que vemos en el verde. Primer el verde, y luego vamos a los datos. Analizo tanto los datos de nuestro equipo como los de los rivales.

-¿Cómo es el trato con Unai Emery?

-La verdad es que tanto él como todo el staff de españoles, también los ingleses, son muy cercanos y me han ayudado mucho a adaptarme y a cualquier cosa que he necesitado.

José Antonio Romero (primero por la izquierda) durante el Arsenal-Crystal Palace de la Premier League. En el centro, el técnico Unai Emery. / CÓRDOBA

-¿Cómo funciona exactamente el ‘big data’ en el fútbol?

-Es algo muy complejo, y las personas que vienen del mundo de los datos suelen ser muy absolutistas, se centran solo en el dato. En el Arsenal buscaban un perfil que tuviera conocimiento del juego y, además, conocimiento tecnológico. Lo primero es lo que pasa en el terreno de juego y, a partir de ahí, analizamos con el dato. Por ejemplo, si queremos observar el comportamiento de disparos de un determinado jugador cuando ha jugado de extremo izquierdo, vemos su comportamiento en cinco partidos. Pero gracias al big data tenemos el histórico de sus actuaciones.

-¿Cómo de importante es para analizar a jugadores rivales?

-Es algo muy amplio y se le puede sacar mucho jugo. En el Arsenal, se lleva los análisis a un nivel de detalle muy grande.

-¿Hay veces que los datos contradicen lo que se ve en directo?

-Hay casos que son curiosos. Un jugador determinado, con muy buenos números a nivel defensivo en Premier League, a la hora del rendimiento aparece en acciones negativas, siempre sale su foto en estas jugadas. Pero eso hay que tener cuidado con el dato, saber contextualixarlo y, siempre, mirar el verde y luego el dato.

-¿Cuándo llegó al Córdoba CF?

-Entré con Luis Carrión. Tuve dos fases dentro del Córdoba CF. En la primera temporada estuve vinculado al primer equipo, al cuerpo técnico. Ahí me dedicaba a los análisis de los rivales y de nuestro equipo. Cortaba, seleccionaba clips de vídeo y analizaba las acciones a balón parado. Si el entrenador lo requería hacía informes escritos. También grababa las acciones de entrenamientos que queríamos analizar, editaba esas tareas, y eran muchas horas al día. En mi segunda etapa, cuando llegó Rafa Berges a la dirección deportiva (la pasada temporada), empecé a colaborar realizando análisis de datos para el scouting de jugadores. Desarrollamos métricas para intentar medir el rendimiento de los futbolistas, con la idea de que, lo que nosotros hubiéramos visto en directo o en vídeo, tenerlo en referencias de datos, con los acumulados de esa misma temporada o de temporadas anteriores.

-Aunque tanto Berges como usted salieron el pasado verano.

-Si claro, por las circunstancias no se le pudo dar continuidad a ese trabajo. Pero creo que fue una labor interesante y enriquecedora. Aprendí y crecí muchísimo.

-¿Hay algún joven valor del Arsenal que le haya sorprendido?

-Hay un futbolista que tiene unas condiciones sensacionales, que es Gabriel Martinelli. Es un delantero brasileño de 18 años que jugaba en la cuarta división de su país. Lo han traído al Arsenal y tiene unas cualidades espectaculares. Y cuando ha jugado ha dado un rendimiento muy bueno.