Una jornada para la diversión y para el fútbol

La del jueves fue una jornada para el Córdoba CF en Montecastillo en la que hubo de todo. Una mañana corta pero con diversión, y una tarde en la que por fin hubo fútbol. Sí, evidentemente, entre los componentes del plantel a la espera de que se puedan disputar amistosos, casi con total seguridad la próxima semana, pero fútbol al fin y al cabo. Con menos de 72 horas para el final del segundo ‘stage’ veraniego blanquiverde, Juan Sabas programó una mañana corta, de apenas una hora, en la que lo más llamativo fueron los partidos de fútbol tenis entre los diversos grupos de jugadores, que vivió su momento álgido con un punto logrado por Carlos Valverde de chilena -que en realidad vale por dos- y que obligó a actuar al segundo del técnico blanquiverde, Manuel Robles, cuando le discutían ese valor doble: «¿Te saco el reglamento?» ha espetado, entre risas, a varios jugadores.».

Por el lugar de concentración aparecieron a lo largo de la jornada el secretario técnico, Rafa Sánchez, y el enlace con el vestuario, Raúl Cámara. El primero, sobre todo, departió unos minutos con Djak Traoré quien, junto a Darren Sidoel fueron, junto a Luismi, los que estuvieron apartados del grupo, aunque el primero sí ha llegó a intervenir durante algunos minutos. Luego, a lo largo de la jornada fueron llegando a Montecastillo el consejero delegado de Inifinty en la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, Adrián Fernández Romero, Miguel Gómez Huertas, Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez Juanito.

Por lo demás, la mañana plácida tenía su explicación en que Sabas dividió por la tarde a la plantilla en dos grupos para realizar un partido a lo largo de uno de los terrenos de juego de los que dispone Montecastillo, a la espera, como está, de que definitivamente se puedan disputar encuentros amistosos, un hecho que parece estar cada vez más cerca. Pero mientras esto llega, el madrileño quería ver de nuevo en acción a sus jugadores para seguir sacando conclusiones.

El equipo con peto azul estuvo formado por Edu Frías, Álex Robles, Djetei, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Mario Ortiz, Carlos Valverde, Moutinho, De las Cuevas y Piovaccari, que se enfrentaron a un conjunto en el que se alinearon Isaac Becerra, Núñez, Bernardo, Manu Farrando, Berto Espeso, Moyano, Julio Iglesias, Samu Delgado, Iván Navarro, Javi Flores y Willy Ledesma. En el descanso Álex Sánchez relevó a Bernardo y el partido en sí vino a durar unos 50 minutos, en dos tiempos de casi media hora cada uno. El primer detalle a destacar es que no hubo goles, aunque esa casi hora de fútbol dejó detalles a tener en cuenta principalmente entre los más jóvenes. Alberto del Moral es un centrocampista de los que habrá que tener en cuenta en un futuro y, posiblemente, ese futuro no esté excesivamente lejano. Un futbolista con fuerza, llegada, trabajo y que trata bien, en líneas generales, el balón. A Iván Navarro se le ve con muchas ganas que ojalá no se conviertan en ansiedad, mientras que también Julio Iglesias dejó algún detalle.

Uno de los aspectos que también llaman la atención es que incluso en período estival Carlos Valverde parece no perder su punta de velocidad, mientras que De las Cuevas parece seguir confirmando que puede ser más rentable al equipo por dentro, detrás de un delantero de referencia del que pueda aprovechar los espacios para ver también él la portería contraria.

Entre los nuevos, Manu Farrando confirma día a día, al menos en esta etapa precompetitiva, que puede convertirse en un hombre importante en la defensa -quizá no en el centro- debido a su contundencia atrás, mientras que a Mario Ortiz no hay que descubrirlo a estas alturas. Debe ser un referente en el mediocampo del Córdoba CF para la 20-21. En cualquier caso, detalles veraniegos que deberán confirmarse antes y durante la competición liguera y de los que estuvieron pendientes no solo Sabas y su segundo, Robles, sino casi toda la cúpula de la entidad blanquiverde, desplazada a Montecastillo.