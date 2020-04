Jordi Tur: "Siento que aquí me quedan cosas por hacer"

Jordi Tur cree que aún le quedan cosas por hacer en el Córdoba CF. El centrocampista ibicenco, en declaraciones facilitadas por los medios oficiales de la entidad blanquiverde reconoce que tiene "ganas de ver a mi familia, a mi chica y a mis amigos", pero cree que aquí le quedan "cosas por hacer, aún no tengo ganas de volver a Ibiza". Tur recalca que él y sus compañeros tienen "capacidad de sobra" para volver a puestos de ascenso en las diez jornadas que aún han de disputarse.

-¿Cómo está la familia? ¿Deseando de volver a Ibiza?

-Sí, están todos bien, todos sanos y, por suerte, no nos ha tocado de cerca. Deseando verlos, más que por volver a Ibiza, porque tengo ganas de ver a mi familia, a mi chica, a los amigos, ver que todos están bien. Pero siento que aquí me quedan cosas por hacer. Así que, ganas de verlos sí, pero de volver, todavía no.

-¿Cómo lleva los entrenamientos?

-Los entrenos, bastante bien. Nos dan muy buenas pautas el preparador fisico como el readaptador, y los fisios están muy atentos. Entonces, al final se hace más ameno y cada semana pues te personalizan tu entrenamiento, porque va variando y está bastante bien. Intento hacerlo donde puedo y al final es lo que tenemos que hacer cada uno, somos profesionales y es a lo que nos debemos.

-¿En qué consisten los entrenamientos grupales?

-Estamos haciendo dos entrenamientos grupales a la semana. El martes está orientado a la fuerza y los jueves se orientan más a ejercicios cardiovasculares. Al final es una manera diferente de entrenar, en la que nos vemos las caras, nos vemos la familia que hemos formado y entrenas de una manera distinta. Te libera la cabeza, así que muy bien.

-¿Qué les dice el entrenador?

-El cuerpo técnico está bastante pendiente de nosotros. Cualquier cosa que necesitemos, ellos lo intentan dirigir y decir que´es lo mejor. Sobre todo están pendientes de eso, de nuestro físico, de nuestra cabeza, de nuestra salud. Entonces, se hace bastante fácil.

-¿Nota pérdida de físico o va bien?

-Pues no, de momento no hemos perdido físico. Bueno, la primera semana, igual por ser la primera, sí que noté algo de pérdida de masa muscular y me pesaba y pesaba algo menos. Me puse en contacto con el nutricionista, que me puso un plan específico y, bastante bien. No noto pérdida de físico para nada. Al final estoy entrenando dos veces al día, entreno prácticamente lo mismo o incluso más que antes. Bastante bien.

-¿Cómo va el toque de balón?

-Al final, el toque de balón es lo que más echo en falta. Al final, puedes entrenar, tener material, que yo antes de la cuarentena cogí material del gimnasio, de allí, y tengo material en casa. Pues coges material, lo que quieras para estar bien físicamente. Pero al final, el toque de balón que se tiene en el campo es lo que más echaremos de menos, seguro. Y lo que tendremos que coger antes en los entrenos. Es lo más importante, pero bueno, tengo balones en casa y, de vez en cuando, me pongo aquí a pegar un par de pataditas también.

-¿Confiado en volver a la competición?

-Sí, nos quedan cosas por hacer todavía. Tengo confianza en volver a la competición pero ahora lo primordial es la salud de todo el mundo. Cuando se considere que estamos listos para volver a la competición, nosotros, sin problemas. Pero ahora mismo lo primero es la salud, por encima de todo.

-¿Cómo ve las últimas 10 jornadas que le queda al Córdoba?

-Las afronto con mucha motivación. Nos ha parado el coronavirus, pero cuando se reanude la competición tenemos que verlo como una motivación. Es verdad que estábamos en play off y nos salimos y ahora tenemos que volver a entrar. Y eso nos tiene que motivar a nosotros individualmente y como equipo. Tenemos capacidad de sobra para conseguirlo.

-¿Un mensaje para la afición cordobesista?

-Me gustaría mandarle un cariñoso saludo a todos. Espero que estén pasando estos días de la mejor manera posible, sobre todo con buena saliud, y que cuando se reanude esto y vuelva todo a la normalidad, nosotros haremos todo lo posible por devolver a este club donde se merece. Un abrazo a todos.