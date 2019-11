Jesús León sale en libertad con cargos y la Justicia asume el control del Córdoba CF

El magistrado del juzgado de instrucción número 5 de Córdoba, Antonio Rodríguez Moyano, dejó ayer en libertad con cargos y sin fianza a Jesús León, hasta hoy presidente del Córdoba CF, al que le retiró el pasaporte. León sigue investigado por los cargos de administración desleal, apropiación indebida, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, aunque ayer ya durmió en su domicilio, tras haber pasado la noche anterior en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil.

Además, el juez decretó que dos administradores judiciales lleven desde hoy mismo el control del Córdoba CF. En un principio, cesarán al consejo de administración y al presidente, y tomarán todo el poder ejecutivo en la entidad blanquiverde. Aunque no será hasta hoy, en una vistilla prevista en el mismo juzgado número 5, cuando tomen sus primeras medidas efectivas.

El presidente del Córdoba CF, Jesús León, tras quedar en libertad con cargos. AJ GONZÁLEZ

Fue la Benemérita la que llevó a cabo el registro de la vivienda de Jesús León y de las oficinas de El Arcángel el pasado jueves, y en un furgón del instituto armado llegó ayer por la mañana el empresario montoreño a la Ciudad de la Justicia. Allí estaba citado Francisco Acosta, abogado del exsecretario del consejo y socio de Bitton Sport (Luis Oliver) Joaquín Zulategui. El navarro fue quien interpuso la denuncia contra León por la que se ha llevado a cabo el procedimiento. También estuvieron en las diligencias el abogado del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza, y el abogado de Jesús León, Álvaro Cerezo.

No fue hasta pasadas las tres de la tarde cuando el juez decretó la libertad sin fianza y con cargos de León y la administración judicial del club. Antes, el magistrado retiró de la acusación particular a Francisco Acosta, al entender que Zulategui no es parte directa perjudicada. El navarro regresará al proceso con la fórmula jurídica de acción popular y una vez pague una fianza que el juez decretará el próximo lunes. Tampoco pudo personarse como representación del Córdoba CF Rodríguez Zarza, que ni siquiera pudo estar finalmente en las diligencias.

Por su parte, Jesús León se negó a declarar acogiéndose a tal derecho, y el juez actuó en función de la documentación en su poder. Pasadas las ocho de la tarde, a llamadas de este periódico, León no quiso hacer declaraciones, y se limitó a decir que «confío en la Justicia y estoy convencido de que muy pronto se sabrá toda la verdad».

Los dos administradores que toman hoy el control del club, un economista y un abogado, se encontrarán con una entidad con unos 5 millones de euros de deuda, embargos de Hacienda y Seguridad Social por valor de 500.000 euros, otro embargo de Bitton Sport (Luis Oliver) de 1,8 millones de euros, la ayuda al descenso, principal fuente de ingresos, bloqueada, e impagos de dos meses a futbolistas y empleados.

Entre los candidatos que aparecen, por su experiencia, para ser uno de los dos administradores judiciales nombrados por el juez podría encontrarse Francisco Estepa, abogado cordobés nacido 1975 y experto en administración concursal. Fue uno de los cinco administradores concursales de la empresa Laboratorios Pérez Giménez, que finalmente se salvó de la liquidación al ser adquirida por Pharmex. Además, entre 2014 y 2015 tuvo un cometido muy similar al que podría tener en el Córdoba CF en otro club andaluz, el Real Betis, en el que también tuvo una gestión positiva, ya que logró la salida del concurso del club verdiblanco, su saneamiento económico y la liquidación de la mayor parte de sus deudas, en un calendario de pagos acordado y cumplido.

Una vez se nombren hoy a los dos mencionados administradores judiciales, estos deberán resolver si cesan o no al consejo de administración. En caso afirmativo, serían la única parte con poder efectivo en el club. Entre medias, continuará la batalla por el control del paquete mayoritario de acciones entre Jesús León y Carlos González, con citas judiciales en el mes de diciembre en el juzgado número 102 de Madrid.

Los administradores, además, tendrán a su disposición las más de diez cajas de documentación que sacó el pasado jueves la Guardia Civil de El Arcángel y del domicilio de León. A raíz de la investigación de esta documentación y de toda la que encuentren en el club, tendrán un conocimiento más aproximado de la situación económica, así como nuevos argumentos jurídicos para seguir investigando las cuatro causas por las que está procesado León, además de otras pesquisas que puedan desarrollar.