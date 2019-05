Jesús León: «Lideraré el proyecto de la vuelta a Segunda»

El partido de Jesús León. La esperada comparecencia del máximo accionista y presidente del Córdoba duró 90 minutos más el descuento y fue un encuentro tranquilo, controlado, muy diferente al que «disputó» hace más de cinco meses, su última comparecencia, cuando hubo momentos que el montoreño mostró una imagen más tensa, de enfado, de queja sobre las informaciones que aparecían entonces. Este último casi medio año también han surgido informaciones, rumores y comentarios de todo tipo. Pese a todo, él se mantuvo al margen «hasta que regularizara el pago a los trabajadores» y también «avanzar en algunos aspectos» de la gestión del club. Y un partido tan largo dio tiempo para todo: para reafirmarse en que se mantendrá al frente de la entidad blanquiverde, para pedir disculpas a la afición por el descenso y por otros motivos, para reconocer errores en la gestión, para confirmar que abonará los 4,5 millones del último pago por el club, para desvelar la situación real del Córdoba en lo económico y en lo deportivo y hasta para felicitar al nuevo alcalde por su triunfo electoral. Estuvo acompañado por casi todo el consejo de administración -Magdalena Entrenas se mantuvo en un segundo plano y esquivó las fotos continuamente- y dejó también muy claro que seguirá siendo el máximo accionista y presidente. Un partido sosegado que solo el tiempo dirá si ha ganado. Desde luego, sí que lo ha equilibrado.



DISCULPAS

«NO ES DE RECIBO» / No esperó mucho el presidente para pedir perdón a los aficionados. En sus primeras palabras reconoció que «tengo que pedir disculpas a la afición en nombre del club y en el mío propio. En cualquier caso creo que no es de recibo, y a pesar de que conocemos las dificultades del pasado verano, yo estaba convencido que el equipo se sobrepondría y que llegaríamos con opciones al final de temporada. Pero quiero disculparme no solo por el descenso, que no es agradable, sino por la forma en que se ha producido. Desde mi punto de vista lo que ha ocurrido en los últimos meses no puede volver a repetirse. Este equipo siempre tiene que competir, más allá de los resultados que se obtengan. De ahora en adelante se tiene que ver que sea un equipo que compita y que lo transmita». También lamentó León «la situación de inestabilidad que se ha creado y que incide en lo deportivo. Cuando las cosas no salen hay inestabilidad y siempre hay motivos para que cualquiera del club se cobije en esas situaciones para explicar sus propios motivos. Asumo mi parte de culpa», reconoció, aunque se veía de fondo un mensaje al propio vestuario que refrendó a continuación: «A la conclusión que hemos llegado es que no ha sido un problema de entrenadores, exclusivamente. Los jugadores no han estado a la altura de la competición. Como equipo no ha estado a la altura», recordando que los propios futbolistas lo han declarado en las últimas semanas.



«PRIMER RESPONSABLE»

«FRACASO» / «La temporada ha sido un fracaso y el primer responsable soy yo», reconoció el presidente y máximo accionista, aunque también añadió que «el año, pasado, tras la salvación, dije que ésta fue fruto de todos, una tarta que había que repartir entre todos», por lo que en el fracaso de esta temporada «no soy el único culpable; todo el club es culpable, de una forma o de otra». Una de las principales causas, según León, se centraba en que «el pasado verano la situación era muy compleja, muy parecida a la del Reus» y el presidente admitió que «comunicamos muy mal lo que estaba pasando con el fairplay económico», aunque finalmente incidió en que «las cosas no han ido bien».

ERRORES

«UN ERROR GRAVE» / León incidió en los errores de gestión en esta temporada, aunque señaló que «el error grave estuvo en el año pasado», ya que «asumimos un riesgo económico excesivo para lograr una salvación que a la postre se ha visto que estaba envenenada» y que «es causa de lo hemos tenido posteriormente». El mandatario reiteró que «en los errores que yo he cometido a nivel de gestión es cierto que los ha habido, pero el verdadero estuvo el año pasado». En esos errores, a su juicio, colaboró Luis Oliver. «Uno de los responsables», a juicio de León, «aunque el culpable máximo fui yo, fue Luis -Oliver-». Tanto, que para el presidente del Córdoba «de haber continuado Oliver en la entidad, hoy el Córdoba no existiría y yo estaría arruinado. Eso es una realidad». Ese fracaso en lo deportivo lo amplió León hasta a la gestión de la cantera, que «ha supuesto este año un coste de 1,3 millones de euros, un récord histórico. Solo el Córdoba B ha supuesto un gasto de más de 500.000 euros, y ha quedado octavo en Tercera. Es el presupuesto de algunos equipos de Segunda B. El Juvenil División de Honor ha supuesto un coste de más de 200.000 euros», señaló el mandatario, que también reconoció al exdirector general deportivo que fue «el responsable de la renovación de Andrés Martín», del que el club ha recibido una oferta de tres millones, entre fijo y variables, tal y como avanzó este periódico en su edición de ayer. Fruto de esos errores, principalmente el gasto excesivo para lograr la salvación, se generó una situación en la que el club «estaba en fase terminal. Y hoy está vivo», señaló el presidente.

SITUACIÓN REAL

TRES MILLONES DE DEUDA / En contra de lo manifestado por exjugadores del Córdoba y algún minoritario en una reciente reunión pública, en la que se llegó a afirmar que la deuda del club podría rondar los 15 millones de euros, el presidente negó rotundamente dicho extremo. «La deuda actual del club es muy parecida a la que había cuando llegue a la entidad: tres millones y pico de euros. La intención, en función de los ingresos a 30 de junio, se verá aminorada, evidentemente. Existe garantía absoluta de que al 30 de junio todo el mundo va a estar al día», afirmó el mandatario, más allá de que «se produzcan nuevos ingresos o no». León insistió también en que «no hay riesgos administrativos» de descenso e informó de que «en las próximas horas se va a liquidar más de un millón de euros -1,3 millones- con Hacienda y la Seguridad Social. Estamos liquidando todas las deudas, estamos trabajando en solventarlo todo». Dicha situación llega después de vivir «el segundo año de más ingresos de la historia del club y con un resultado (beneficios de más de 100.000 euros) positivo. Si en verano estábamos en situación terminal, ahora tenemos unos resultados que nos permiten estar tranquilos de que el club goza de una salud que ni mucho menos es la que se está comentando y los rumores que se están oyendo», aseguró León.



«INJUSTIFICADO»

«VIOLENCIA VERBAL» / Casi la única queja del mandatario blanquiverde llegó por el ambiente que ha rodeado al club y al equipo en estos meses. «A partir de ahora quiero que se vayan produciendo hechos. A pesar de todo, yo me he dejado la vida en esto, he tratado con mucho respeto a todo el mundo, y pido a toda la ciudad que se me trate con el mismo respeto. Es inasumible la violencia verbal, y no hay nada en el mundo que justifique ese trato», lamentó el montoreño. También habló del último pago por el club y de los problemas jurídicos que rodean al mismo. «No he recibido requerimiento alguno. Hay que trabajar para sacar los temas judiciales. Hay que ser cautos, que el tiempo sea el que hable. Estoy sereno y tranquilo. Con cada uno de ellos sabemos lo que tenemos. El club debe excluirse de todo eso, que deje de ser noticia. El tiempo irá demostrando quien tiene o no tiene razón. Hay gente con nombres y apellidos con intereses. Trabajan en su línea de interés. El tiempo demostrará todo, quién tiene razón y quién no la tiene. Tenemos que esperar en algunos temas a que su señoría dicte sentencia. Trato de aislar al club y al equipo de todo eso. Luego el tiempo y su señoría dirán», zanjó sobre los movimientos de Luis Oliver y Joaquín Zulategui, mientras que sobre el dinero para cerrar la compraventa del club fue tajante e incluso reiterativo: «El 31 de julio yo voy a pagar los 4,5 millones de euros».

FUTURO

3,5-4 MILLONES DE PRESUPUESTO / El presupuesto de la próxima temporada, la del regreso a Segunda División B, será de «tres millones y medio o cuatro», desveló León, con un coste de plantilla «de entre dos y dos millones y medio de euros», incluyendo en esa cifra al cuerpo técnico. Y León no dejó espacio a la duda: «Con toda certeza os digo que yo voy a ser el que va a liderar como dueño y presidente el proyecto que va a devolver al club a Segunda. Tajantemente afirmo que voy a ser el dueño y presidente del club, con la misma firmeza que he dicho que el 31 de julio voy a pagar los 4,5 millones de euros. En dos o tres semanas, en la primera quincena del mes de junio, volveré a comparecer para explicar con más detalles el proyecto de la próxima temporada».