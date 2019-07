Jesús León: "El vestuario estaba podrido"

El presidente del Córdoba, Jesús León, ha participado este lunes en una tertulia por el 20 aniversario del ascenso a Segunda en Cartagena organizada por PTV. En este acto, en el que han participado el expresidente Paco Rojas y dos de los protagonistas de aquel partido, Pepe Escalante y Juanito, se ha hablado mucho de la actualidad blanquiverde.

Así, el propietario del club ha asegurado que "veníamos del verano con un vestuario podrido, unos con contratos de mucho dinero, pero los goles los marcaban los que cobraban el mínimo federativo". León ha puesto el ejemplo de Miguel Flaño, "que vino y se hizo capitán en una semana, eso habla bien de Flaño y mal de los que ya estaban". Ha ahondado en este concepto al asegurar que "hasta el domingo de Ramos, cuando perdimos con el Lugo, pensaba que podíamos salvarnos. Y con el equipo tirándose, ahí el vestuario levantó el pie".

También ha reconocido errores propios de su gestión. Se ha señalado como "el máximo responsable del descenso" y ha reconocido no haber sido capaz de contagiar su fe en la permanencia en "mi entorno cercano". "Yo cada mañana entraba con el discurso de que nos salvábamos, pero si la gente de mi entorno manda un mensaje de resoplido al vestuario, se están mandando dos mensajes distintos. No hemos sido capaces de sumar, porque cuando se suma las cosas salen o caes con dignidad, no como como este año", añadiendo que "tengo la sensación clara de que mi entorno no me ha seguido en el objetivo".

El máximo mandatario del Córdoba ha puesto de ejemplo precisamente el ascenso de 1999, cuando se subió "con impagos", y ha comparado el ambiente vivido en la salvación de la 2017/18 y en el descenso de la ya finalizada 2018/19. "Yo de fútbol sé poco, pero hay algo que podemos llamarle el entorno. En la 2017/18, aparte del despilfarro que se hizo para salvar al equipo, se consiguió que el entorno estuviera centrado en la salvación".

En otra parte de su participación en la tertulia, León ha afirmado que "hay corrientes de poder, González por un lado, Zulategui filtrando a los medios cosas hackeadas de mis ordenadores, grupos de presión de la ciudad que me han atacado porque la pelota no ha entrado".

PITOS AL HIMNO

Una de las partes más polémicas de la tertulia ha llegado cuando León ha aludido a los pitos al himno del Córdoba en las últimas jornadas de la temporada. "Lo que tardaré más tiempo en asumir es que se haya pitado el himno del Córdoba, necesito tiempo para digerirlo y creo que el aficionado deebe mirarse a sí mismo". Ha pedido tiempo para "digerir" el descenso ya que, "cuando subamos, que vamos a subir, no digo el año que viene, pero lo haremos, hay que hacer un ejercicio de reflexión".

En ese momento ha contestado Juanito, que vivió el ascenso del 1999 y en varias ocasiones ha tenido encontronazos con el presidente del Córdoba en la tertulia. El exjugador blanquiverde ha asegurado que "creo que la afición no chifló al himno sino a la gestión del consejo de administración". León cree que se podría haber aplaudido al himno y luego pitar y realizar críticas a su gestión, a lo que Juanito ha respondido que "el orden no lo pones tú, Jesús".

"El himno está por encima de la crítica a una gestión", ha insistido León, mientras que Juanito ha incidido en que la gente chifló tu gestión, igual que año y pico antes te acogieron con aplausos después de que cantasen González vete ya".