Jesús León, detenido | Raúl Agné: "Creía que lo había visto todo, me acojoné"

El entrenador del Córdoba CF, Raúl Agné, mostró sus impresiones ante la detención de Jesús León. "Yo, sinceramente, creía que lo había visto pero me acojoné cuando vi a los cinco furgones de la Guardia Civil; estuve pensando si había pagado todos mis impuestos".

El técnico aragonés se mostró cauto ante las preguntas que recibió en sala de prensa. "Yo he vivido muchas de estas y te aseguro que estar en China meses sin cobrar y con dos presidentes en la cárcel es más duro".

Por otra parte, la plantilla lleva dos meses sin cobrar y en el momento que acumulen un tercer mes de impagos, pueden pedir la carta de libertad. "Creo que eso no va a pasar, veo al grupo bien y es un grupo muy sano".

Por último, Agné reconoció que sabía a lo que venía, "pero no me esperaba este desenlace tan pronto". Aunque el técnico quiso lanzar un órdago en favor del club: "Un club tan grande como el Córdoba, con esta afición, necesita estabilidad y creo que se va a solucionar, eso me dice la experiencia".