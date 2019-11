Jesús León, detenido | Córdoba CF, ¿y ahora qué?

La pregunta era obligada durante la tensa jornada tras la detención del presidente del Córdoba CF, Jesús León: ¿Qué pasa ahora con el club? El presidente duerme esta noche en el calabozo de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba y presta declaración mañana, a las 10,30 horas, en el Juzgado de Instrucción número 5 por cuatro presuntos delitos: apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y corrupción. Pero una pregunta añadida a todo el impactante suceso es la que se hacen no pocos aficionados sobre el futuro inmediato de la entidad blanquiverde.

Según diversas fuentes jurídicas consultadas, en caso de que no se decida una intervención judicial, mañana el juez debe decidir si decreta prisión para León o lo deja en libertad con cargos. En el primer supuesto, el consejo de administración del club tendría facultades para nombrar a un nuevo presidente del Córdoba CF de entre sus miembros. Salvo que su señoría decrete medidas supletorias, León seguiría siendo consejero, pero no presidente y seguiría siéndolo hasta que hubiera sentencia en firme que le inhabilitara. En el segundo supuesto, es decir, que lo dejara en libertad con cargos, León podría seguir siendo presidente siempre y cuando él quisiera y el juez no dictara esas medidas añadidas.

La otra opción es que hubiera una intervención judicial. En caso de que esta se produjera, el interventor judicial debe decidir si mantiene al consejo de administración. Si entiende que los supuestos delitos solo abarcan al presidente, podría dejar tal cual el consejo, que éste deliberara y decidiera el rumbo del club y que el interventor aprobara o no dichas decisiones.

La actual batalla por el control del club, para dilucidar quién es el dueño de las acciones, continuaría tal y como hasta ahora.