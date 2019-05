Jesús León: El 31 de julio pagaré los 4,5 millones de euros

Finaliza la comparecencia de Jesús León, presidente del Córdoba, en la sala VIP de El Arcángel. Más de hora y media en la que ha explicado los problemas económicos que ha sufrido el club desde el pasado verano y las cifras de lo que espera sea el proyecto de la próxima campaña en Segunda B, entre los 3,5 y los 4 millones de euros.

Otro punto esencial de su comparecencia ha sido la reiteración en más de cinco ocasiones de que “pagaré el 31 de julio los 4,5 millones de euros”. En referencia, obviamente, al último pago por el paquete mayoritario de acciones al anterior máximo accionista del Córdoba, Carlos González, que había puesto en duda en varios medios de comunicación que fuese a cobrar.

Además, León ha descarado que haya opción alguna de que el club pueda sufrir un descenso administrativo a Tercera y ha explicado de forma pormenorizada el calendario de pagos a los proveedores, toda vez que ya se ha iniciado el de los futbolistas y completado el de los empleados.

ASÍ HA TRANSCURRIDO LA COMPARECENCIA

14.10: “No me espero ni contar con el apoyo ni no contar (de los políticos). Ellos no tienen que meterse en cómo va una empresa ni lo contrario”.

14.06: “Yo no siento vergüenza por los impagos porque di la cara y hablé con los empleados. Creo que a una gran cantidad de trabajadores se le ha ido pagando anticipos. A Pepillo personalmente desde mi cuenta personal le mandé el dinero. Se ha atendido a todos los empleados que venían con problemas”.

14.04: “El motivo de los despidos es lo de menos, para nadie es agradable despedir a empleados. Es el inicio de una reestructuración del club. Hemos reconocido la improcedencia, que es lo importante. Podríamos haber optado, si fuera realmente una pérdida de confianza, y no haberlo reconocido. Ojalá el equipo recupere la categoría cuanto antes y algunos de ellos puedan volver al club, tendrán las puertas abiertas”.

14.03: “Se ha hablado con García Román sobre el calendario de pagos de la ayuda al fútbol sala. Sobre mis empresas, en este año el Córdoba no ha tenido ninguna operación vinculada con mis empresas”.

14.02: “Sobre la cesión del estadio, por cuestiones de operatividad de la concesión, no hemos conseguido avanzar lo suficiente. Nosotros también, sin intención, hemos valorado con los auditores el valor de la concesión y han tardado tiempo en contestarlo, no fue lo ágil que queriamos. Luego en la precampaña electoral en todos los Ayuntamientos se paraliza la gestión. Cuando haya alcalde nuevo se retomará la situación, sobre todo, para que deje de estar en precario”.

14.01: “Alfredo tiene su salario como director general, Rafa Berges como director deportivo, y yo no he cobrado salario en toda la remporada”.

14.00: “No podía asumir un interés del 30 por ciento en los pagarés. La operación se ha cerrado en el entorno del 12,5 por ciento más la comisión que cobra Del Nido, no es nada extraño, son cuestiones absolutamente de mercado”.

13.58: “Estamos atendiendo a las deudas con los proveedores para liberar a la mayoría de ellos antes del 30 de junio”.

13.57: “Tenemos que buscar el equilibrio entre dar un paso atrás y dos delante en la cantera. A veces es mejor empezar de cero para construir que quedarte con lo que tiene. Para mí el objetivo el año que viene es el coste de la plantilla, de 2 a 2,5 millones de euros. Tenemos que compaginar el equilibrio con la cantera en un trabajo a largo plazo. Tenemos que ser pacientes”.

13.55: “La agencia de representación de la que Alfredo, Pepe Mesa, lo que ha hecho es ayudar en la operación de Aguado. No va a cobrar nada”.

13.54: “En cuanto a los expedientes, como consecuencia de la pasada temporada, hay algunos en fase de recurso”.

13.52: ”En cuanto a los derechos de televisión la mayoría de los clubs adelantan los cobros que la Liga les va pagando a través de un fondo que se dedica a eso. Para sufragar las tensiones de tesorería en un momento determinado nos vimos obligados a adelantar los derechos de televisión. A día de hoy, respecto a la ayuda al descensos, tenemos liberados 1,5 millones de euros para la temporada que viene”.

13.50: Sobre su imagen en redes sociales: “No estoy contento con eso, evidentemente. Cuando recibes muchos mensajes con insultos en algún momento, dentro de contestar, soy humano. No estoy orgulloso de mis respuestas pero nada da a pie a los insultos”.

13.47: “El ingreso extraordinario que se puede producir es el traspaso de Andrés Martín”.

13.44: “José María del Nido no ha facturado al Córdoba pero sí va a facturar. Ha intermediado en la operación de descuentos de los pagarés. Ha trabajado y ha dado la cara por el club, se ha movilizado, y tiene reconocidos unos honorarios por el descuento de los pagarés. Se los ha ganado de forma lícita”.

13.43: “Los pagarés que se han dado a Oliver son endosados del Valladolid por la prima de salvación que tenia, de un millón de euros. Ya tiene cobrados aproximadamente 600.000 euros. Teníamos una deuda con Royalverd, que se ha portado excelentemente. Ya le hemos endosado dos pagarés endosados de 90.000 euros. De la deuda de 130.000 euros a Royalverd, por lo que tienen adelantados 50.000 euros”.

13.42: “A día de hoy el dinero que hay en caja es la cantidad que vamos a pagar a Hacienda y Seguridad Social. Los pagarés del Valladolid los estamos descontando por fases, pero tenemos previstos nuevos ingresos por fases del dinero del Valladolid. Sobre los ingresos para el año que viene, contamos con aproximadamente 1 millón entre abonos y publicidad. Tendremos 1,5 millones de euros de la ayuda al descenso, el resto lo voy a poner yo hasta completar el presupuesto”.

13.40: “Estamos insistiendo al Valladolid para el cobro de la prima de permanencia del Pucela”.

13.37: ¿Qué deuda real tiene el Córdoba?, se le cuestiona a León, que responde: “La deuda actual del club es muy parecida a cuando llegue a la entidad, de 3 y algo millones de euros. La intención, en función de los ingresos a 30 de junio, se verá aminorada, evidentemente. Existe garantía absoluta de que al 30 de junio todo el mundo va a estar al día, se produzcan nuevos ingresos o no. No hay riesgos administrativos. En las próximas horas se va a liquidar más de un millón de euros con Hacienda y la Seguridad Social. Estamos liquidando todas las deudas, estamos trabajando en solventarlo todo”.

13.34: “El coste del Femenino está metido en los gastos de salarios. La intención es que el Femenino continúe, evidentemente. Igual que queremos que continúe el fútbol sala. Pero si se reducen los ingresos tenemos que ser más creativos a la hora de generar ingresos. Sobre el fútbol sala, la integración no es absoluta como en el Femenino. Le he trasladado a García Román que debemos ser creativas ambas partes. Le he trasladado que pueda apoyarse en el club para lograr patrocinadores, la intención es esa. Desde el Córdoba B hacia abajo tenemos que reducir costes.

13.32: “En lo relativo al coche aquí en la mesa tengo el permiso de circulación para que veáis a nombre de quien está el vehículo. Con eso contesto a la pregunta sobre el coche. Respecto a las cuenta de la Fundación, no se presentaban nunca al patronato. Las hemos redundado y las hemos presentado al patronato, que está revisándolas actualmente. Es el patronato el que le da validez, la autenticidad”.

13.31: “No hay ningún agente de futbolistas con el que el club tenga una deuda de 600.000 euros. En las cuentas del año pasado está incluida la indemnización de Grucal y la prima de permanencia de Oliver, de un millón de euros. Ya se le han abonado 300.000 euros, le hemos endosado dos pagarés de 300.000 euros más por conceptos de esa prima hace días. La prima está incluida en las cuentas del año anterior.

13.28: “No hay seguro esta temporada”. Asegura que no se firmó seguro esta temporada ni por una posible permanencia ni por jugar un hipotético playoff de ascenso.

13.27: Sobre el famoso millón de euros por la no construcción de la ciudad deportiva. “Lo que ha cobrado Grucal por la no ejecución de la ciudad deportiva está refrendado por cuentas y documentado. Estoy tranquilo sobre ese tema.

13.25: Se le pregunta sobre los requerimientos notariales de González y Oliver. “No he recibido requerimiento alguno. Hay que trabajar para sacar los temas judiciales. Hay que ser cautos, que el tiempo sea el que hable. Estoy sereno y tranquilo. Con cada uno de ellos sabemos lo que tenemos. El club debe excluirse de todo eso, que deje de ser noticia. El tiempo irá demostrando quien tiene o no tiene razón. Hay gente con nombre y apellidos con intereses. Trabajan en su línea de interés. El tiempo demostrará todo, quien tiene razón y quien no la tiene. Tenemos que esperar en algunos temas a que su señoría (juez) dictamine sentencia. Trato de aislar al club y al equipo de todo eso. Luego el tiempo y su señoría dirán”.

13.24: “Tenemos que hacer lo posible para convivir en la actual ciudad deportiva en las mejores condiciones posibles de limpieza. Quiero dar la enhorabuena a Bellido, que todo apunta a que será el alcalde de la ciudad. Me gustaría que se volviera a retomar el tema de la ciudad deportiva y ver las posibilidades que tiene el club de tener un terreno”.

13.23: “No he recibido ninguna oferta formal o informal por el club en los últimos seis meses”, asegura sobre una pregunta respecto a posibles ofertas que haya recibido para vender sus acciones.

13.22: Se le cuestiona ahora a León por qué quiere continuar al frente del club. “El principal motivo es que amo a este club, estoy convencido de la forma de hacer las cosas, de que con mi modelo, con el tiempo y la amplitud de miras suficientes, lo que me mueve es el amor a este club”.

13.20: Sobre el beneficio de algo más de 100.000 euros y el gasto en plantilla de 8 millones de euros: “Primero, el gasto de personal incluye todo el club, no solo la plantilla. En cuanto a la previsión de beneficio los datos son a día de hoy, habrá cambios en los ingresos hasta el 30 de junio y por eso ese dato. La previsión nuestra es como mínimo llegar a la previsión inicial de superávit. Se está trabajando en tener esos ingresos y eliminar la cláusula de disolución sin tener que activar la cesión del estadio”.

13.17: Ahora se le cuestiona por el pago de julio a Carlos González. Respuesta: “Es razonable que el tema del pago de los 4,5 millones provoque cierto desconcierto, por ello incido en que voy a pagar. Mi objetivo en esta rueda de prensa es la afición”.

13.13: “Es importante aclarar que una cosa es la situación contable del club y otra la caja. La situación contable de ingresos y gastos es demostrable. Los ingresos dependen de la forma y cuándo se producen. En la venta de Guardiola y Aguado la Valladolid, en el momento en que se firma se realiza el apunte contable de la venta. Pero como la forma de pagos fueron mediante pagarés, en este caso concreto me sorprendió la situación, no me la esperaba. Tuvimos dificultades financieras, íbamos justificando cada cláusula que cada entidad financiera podía poner para el descuento, pero no ha sido hasta que se ha salvado el Valladolid cuándo las entidades financieras han considerado viable el contrato de compraventa. Toda la situación viene provocada por el riesgo económico excesivo de la pasada temporada. El coste que asumimos la pasada temporada nos lleva a, obligatoriamente, incurrir en el pago en la siguiente. Y ello ha llevado a las tensiones de tesorería”.

13.12: Comienza el turno de preguntas. Se le cuestiona por los impagos.

13.10: “Con toda certeza os digo que yo voy a ser el que va a liderar como dueño y presidente el proyecto que va a devolver al club a Segunda. Tajantemente afirmó que voy a ser el dueño y presidente del club, con la misma firmeza que he dicho que el 31 de julio voy a pagar los 4,5 millones de euros. En dos o tres semanas, seguramente en la primera quincena del mes de julio, volveré a comparecer para explicar con más detalles el proyecto de la próxima temporada y el organigrama definitivo del club. Estamos trabajando, no estamos parados, trabajando en las distintas opciones. La intención es hacer un proyecto competitivo para que el club vuelva lo antes posible a Segunda. El presupuesto estimado para la temporada 2019/20 va a rondar los 3,5 a 4 millones de euros. El 75 por ciento irá a pagar la plantilla del primer equipo. Hay que reestructurar el club y por eso ha habido despidos. No puedo asumir riesgos económicos excesivos ni una estructura para una categoría que no está. Espero que una vez volvamos a Segunda esos empleados que han ido saliendo, y que van a seguir saliendo, puedan volver al club”.

13.07: “Vamos a dar un paso atrás para volver a dar dos adelante construyendo de una vez los cimientos que hagan que este club sea grande. Nada ni nadie me va a desviar del objetivo donde quiero llevar el club. A nivel de cantera, tenemos un aprovechar el momento para estructurarla bien. La única forma de crecer es crear una fábrica de la cantera, vender jugadores, generar plusvalías y ponerlas en el campo. Tenemos que partir de la cantera y tirar de la provincia de verdad, que no haya huida de jugadores de Córdoba. Pero evidentemente con otro coste al que os expliqué antes”.

13.05: Mi intención no es estar continuamente compareciendo. A partir de ahora quiero que se vayan produciendo hechos. A pesar de todo, yo me he dejado la vida en esto, he tratado con mucho respeto a todo el mundo, y pido a toda la ciudad que se me trate con él mismo respeto. Es inasumible la violencia verbal, y no hay nada en el mundo que justifique ese trato”.

13.01: Respecto a la situación jurídica, mi objetivo y mi reto, solo hay una cosa que pensar y es la estabilidad, que se hace trabajando y se hace con ganas de hacer las cosas bien. Todo el mundo es partícipe de ello, incluida la afición. En cuanto al futuro, con rotundidad, el 31 de julio yo voy a pagar los 4,5 millones de euros”.

12.58: “En la temporada 2006/07 el déficit fue de 4,4 millones de euros. Al año siguiente fue de 2,4 millones. En la 08/09 los ingresos fueron de 6 millones y el déficit de 3,1 millones. En la siguiente, con el mismo presidente, el déficit fue de 2,1 millones. Es decir, en esas cuatro temporadas, todas cerraron en déficit. Hubo un cambio de presidente en la 10/11 y el déficit fue de 3,2 millones. En la 11/12 el beneficio, el primero desde 03/04, de algo más de un millón de euros”. León continúa desglosando datos de ingresos, gastos y déficit en temporadas anteriores.

12.56: “A día de hoy estaríamos en el segundo año de más ingresos de la historia del club y con un resultado (beneficios de más de 100.000 euros) positivo. Si en verano estábamos en situación terminal, ahora tenemos unos resultados que nos permiten estar tranquilos de que el club goza de una salud que ni mucho menos es lo que se está comentando y los rumores que se están oyendo”.

12.52: “Quiero explicar la situación económica del club. Los datos que voy a dar ahora se reflejarán posteriormente en una Junta de Accionistas. El ejercicio contable se cierra el 30 de junio. A nivel de costes conocemos todos los datos, a nivel de ingresos hasta entonces puede haber cambios, obviamente a mejor. Vamos a cerrar la temporada con unos ingresos de 17,6 millones y unos gastos de 17,6 millones de euros. Los derechos de televisión suponen más de seis millones de euros. Gastos de personal más de 8 millones de euros. Servicios exteriores más de 3 millones de euros. Otros gastos de gestión 921.000 euros (cifras redondas de los números más específicos explicados por León ). Con los ingresos esperados se eliminaría la causa de disolución sin incluir la cesión del estado. Es probable que a 30 de junio incrementemos el beneficio eliminando la causa de disolución del club”.

12.50: “El club en verano estaba en fase terminal, y hoy está vivo”.

12.47: “El error grave de gestión estuvo en el año pasado. El riesgo económico que asumimos el año pasado, y que logró una salvación que a la postre se ha visto que estaba envenenada, es causa de lo que hemos tenido posteriormente. En los errores que yo he cometido a nivel de gestión, os traslado que es cierto que los ha habido, pero el verdadero estuvo el año pasado. Quiero dejar clara la posición de Luis Oliver en el riesgo económico de la pasada temporada. Uno de los responsables, aunque el culpable máximo fui yo, fue Luis. De haber continuado Oliver en la entidad hoy el Córdoba no existiría y yo estaría arruinado, y eso es una realidad. El fracaso deportivo que ha sido el primer equipo lo traslado también a la cantera, diseñada por Luis. La cantera ha supuesto este año 1’3 millones de euros, un récord histórico. Solo el Córdoba B ha supuesto un gasto de más de 500.000 euros, y ha quedado octavo en Tercera. Es el presupuesto de algunos equipos de Segunda B. El Juvenil División de Honor ha supuesto un coste de más de 200.000 euros. También hay que decir que el responsable de la renovación de Andrés Martín fue Luis Oliver”.

12.45: “El pasado verano la situación era muy compleja, muy parecida a la del Reus. En aquel momento comunicamos muy mal lo que estaba pasando con el fair plan económico. En aquel momento, y a pesar de las limitaciones que teníamos,creo que estamos configurando una plantilla para estar en la lucha por la salvación. De hecho, llegamos al mes de enero, y a pesar de que todo el mundo pensaba que no íbamos a fichar a nadie, hicimos siete fichajes para intentar resurgir y seguir soñando con que había posibilidades. Pero las cosas no han ido bien”.

12.44: “Lamento la situación de inestabilidad que se ha creado e incide en lo deportivo. Cuando las cosas no salen hay inestabilidad, siempre hay motivos para que cualquiera del club se cobije en esas situaciones para explicar sus propios motivos. Asumo mi parte de culpa y, como inversor, propietario y presidente del club estoy pagando por ello. De los más perjudicados de esta situación soy yo. Siempre ha habido intención de hacer las cosas bien, luego hay cosas que te acompañan y cosas que no. El año ha sido muy complicado en lo deportivo. A la conclusión que hemos llegado es que no ha sido un problema de entrenadores, exclusivamente. Los jugadores no han estado a la altura de la competición. Como equipo no ha estado a la altura.

12.42: “La temporada ha sido un fracaso y el primer responsable soy yo, pero no soy el único. El año pasado, tras la salvacion, dije que fue fruto de todos, una tarta que había que repartir entre todos a aportes alicuotas. Este año, tras el descenso, tampoco soy el único responsable. Todo el club es culpable, de una forma o de otra”.

12.40: “Quiero explicar la tardanza de mi comparecencia. Evidentemente no iba a comparecer sin poner al día a los trabajadores del club. Además, estamos trabajando. El club no ha dejado de trabajar y evidentemente, para hacer la rueda de prensa, había que dar por cerrados algunos asuntos y seguir trabajando en otros. La tardanza básicamente ha sido por esos dos motivos”.

12.37: “Como todos sabéis, es una rueda de prensa desagradable. Solo por el hecho de haber descendido no es fácil. Tengo que pedir disculpas a la afición en nombre del club y del mío propio. En cualquier caso creo que no es de recibo, y a pesar de que conocemos las dificultades del pasado verano, yo estaba convencido que el equipo se sobrepondría y que llegaríamos con opciones al final de temporada. Pero quiero disculparme no solo por el descenso, que no es agradable, sino por la forma en que se ha producido. Desde mi punto de vista lo he ha ocurrido en los últimos meses no puede volver a repetirse. Este equipo siempre tiene que competir, más allá de los resultados que se obtengan, este club de ahora en adelante se tiene que ver que sea un equipo que compita y que lo transmita”.

12.35: León hará una exposición inicial y posteriormente se darán paso a las preguntas de los periodistas.

12.30: Llega León con tres minutos de retraso sobre la hora prevista. Le acompaña Alfredo García Amado aunque el montoreño comparecerá en solitario. Amado tiene una silla prevista en la primera fila de la zona de prensa.

12.20: Máxima expectación en la sala VIP de El Arcángel, donde diversos medios de comunicación escritos, de radio y televisión esperan la llegada de León.

El presidente del Córdoba, Jesús León, comparece desde las 12.30 horas para explicar la situación económica del club blanquiverde y el proyecto deportivo para la próxima temporada en Segunda B, una vez consumado -hace varias semanas- el descenso a la división de bronce.

Sigue la rueda de prensa del máxico Cid mo mandatario de la entidad blanquiverde en directo.